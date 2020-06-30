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30/06/2020 10:29

【紓困措施】林鄭：下周初發放第四批保就業工資補貼逾６３億元

　　《經濟通通訊社３０日專訊》行政長官林鄭月娥出席行政會議前表示，政府「保就業」計劃
將公布第四批申請名單，下周初將向１﹒１萬名僱主發放超過６３億元補貼額，當中包括約
２７﹒４萬僱員。
　　她指出，第四批領取工資補貼的僱主中，大型企業的佔比會較多，而當中每名僱主的工資補
貼額平均超過５０萬元，較之前第一至第三批的平均額多。
　　她表示，當局預料未來兩星期完成審批餘下的申請，期望可於７月中完成第一批申請。
（ｂｎ）

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