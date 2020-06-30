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30/06/2020 10:47

【新冠肺炎】政府再延長外傭合約期限至１０月３１日

　　《經濟通通訊社３０日專訊》政府宣布，因應２０１９冠狀病毒病疫情的最新發展，即時延
續早前措施，協助外籍家庭傭工（外傭）及其僱主應對２０１９冠狀病毒病疫情帶來的特殊情況

　　勞工處處長現已進一步原則上同意，讓所有在今年９月３０日或之前屆滿的外傭合約，可在
僱主及外傭雙方同意下，修改標準僱傭合約第２項的僱傭期，延長合約期限最長至今年１０月
３１日。這項彈性安排旨在協助現時已聘有外傭而其合約即將屆滿，但其新聘請的外傭未能來港
開始新合約的僱主。
　　
＊以訪客身份延長逗留期限＊
　　
　　另外，政府於３月２１日宣布會彈性考慮外傭以訪客身份延長在香港逗留期限的申請。如外
傭的現行合約於今年９月３０日或之前屆滿或終止，而外傭受其原居地疫情影響及╱或因疫情引
起的國際航空交通限制而未能返回他╱她們的原居地，有關外傭可向入境處申請以訪客身份延長
在香港的逗留期限最多一個月，以便他╱她們可以在香港尋覓新僱主。如外傭已根據於３月２１
日宣布的彈性安排，以訪客身份延長在香港的逗留期限，可向入境處提交申請，再度以訪客身份
延長逗留期限，
　　至於有關外傭返回原居地度假的安排，政府表示，如外傭仍然未能在現時的逗留期限內返回
原居地度假，可繼續向入境處申請延長逗留期限。如外傭此前已根據政府於今年３月公布的彈性
安排，獲准再度延長逗留期限（即延長逗留期限合共不超過一年半），而希望再次延後返回原居
地度假，入境處會按個別情況，考慮酌情批准再延長在港逗留的期限，以不超過３個月為限。（
ｃｌ）

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