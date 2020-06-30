【國安立法】黃之鋒、羅冠聰及周庭宣布退出香港眾志

《經濟通通訊社３０日專訊》香港眾志秘書長黃之鋒、創會主席羅冠聰和副秘書長周庭宣布

退出香港眾志。

黃之鋒表示，嚴峻的命運放在眼前，個人禍福難料，宣布辭任香港眾志秘書長，同時退出香

港眾志，並會以個人身份踐行信念。另外，羅冠聰亦宣布退出香港眾志，將以個人名義繼續參與

反抗運動。

周庭宣布，從今天起退出香港眾志。作為創立團體的其中一員，這是個沉重且迫不得已的決

定。未來的國際連結工作，亦將無法再參與。（ｂｎ）（ｚｚ）

