【國安立法】據悉港區國安法全文傍晚公布，明天正式在本港實施

《經濟通通訊社３０日專訊》全國人大常委會今早全票通過港區國安法草案，據悉，法案全
文預料傍晚公布，明日正式在香港實施。
據了解，條文指出，要求外國制裁中國及香港將構成第四項「勾結外國勢力」罪行；罪行刑
期會按嚴重程度分級，當中輕微罪行判囚３至１０年，最高可被判處無期徒刑，法例不具追溯力
。（ｃｌ）
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