【國安立法】彭定康：港區國安法將造成混亂，令港人企業無法忍受

《經濟通通訊社３０日專訊》人大常委會表決通過「港區國安法」草案，前港督彭定康接受

《彭博》訪問時表示，香港實行普通法，若強加內地通過的法律，將製造混亂（ｃｈａｏｓ），

令港人無法忍受，企業最終亦無法容忍。

他指，大部份在「港區國安法」所提及的罪行，例如叛國、恐佈主義活動及煽動罪，在香港

《刑事罪行條例》中本已屬罪行，但並非如中國所想般訂立，「中國想要的方式，是與全世界大

部份的人權觀點相違背」。（ｃｌ）（ｚｚ）

