【國安立法】彭定康：港區國安法將造成混亂，令港人企業無法忍受

《經濟通通訊社３０日專訊》人大常委會表決通過「港區國安法」草案，前港督彭定康接受
《彭博》訪問時表示，香港實行普通法，若強加內地通過的法律，將製造混亂（ｃｈａｏｓ），
令港人無法忍受，企業最終亦無法容忍。
他指，大部份在「港區國安法」所提及的罪行，例如叛國、恐佈主義活動及煽動罪，在香港
《刑事罪行條例》中本已屬罪行，但並非如中國所想般訂立，「中國想要的方式，是與全世界大
部份的人權觀點相違背」。（ｃｌ）（ｚｚ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|香港政情30/06/2020
【國安立法】譚耀宗確認人大通過立法 稱條文按國際標準訂立
|FOCUS30/06/2020
【FOCUS】人大通過立法 經濟洗牌將至
|生財有道30/06/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：中信証券上望16元
|中國故事30/06/2020
【上海特寫】華為全球旗艦店在滬開幕 冀營造全場景智慧生活體驗
|香港政情30/06/2020
【國安立法】據報港區國安法獲人大常委會全票通過
|生財有道29/06/2020
【理財通】匯豐、渣打及中銀香港對理財通表歡迎 將積極籌備產品及服務
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰