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30/06/2020 15:22

【國安立法】「學生動源」解散香港本部，成立海外分部

　　《經濟通通訊社３０日專訊》港區國安法今早上在全國人大常委會會議以全票通過，將列入
《基本法》附件三並即時實施。支持港獨的組織「學生動源」下午在社交媒體宣布，召集人鍾翰
林已根據該組織會章停止香港地區一切事務，即日起遣散香港地區全體成員，所有組織事務將會
交由海外成員繼續運作。
　　「學生動源」的聲明是由台灣、美國和澳洲分部署名發布，海外成員將正式設立外國分部接
管組織一切事務，繼續推動香港獨立。（ｃｌ）（ｚｚ）

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