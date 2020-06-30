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30/06/2020 16:05

【國安立法】田北辰：若案件不設陪審團，將有三個法官同時審理

　　《經濟通通訊社３０日專訊》立法會議員兼港區全國人大代表田北辰表示，據他初步了解，
港版國安法沒有追溯期，在部份情況下，涉及國安的案件將有陪審團參與，即使案件無陪審團，
也會有三個法官一同審理案件。
　　他指，一些嚴重案件，若交由新成立的維護國安公署或者移交內地審理，最高刑罰將是終身
監禁，不會判處死刑。他表示，案件需要是非常嚴重而且極之少有時，中央才會在特別情況下，
直接管轄相關案件。（ｂｎ）

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