【國安立法】田北辰：若案件不設陪審團，將有三個法官同時審理

《經濟通通訊社３０日專訊》立法會議員兼港區全國人大代表田北辰表示，據他初步了解，
港版國安法沒有追溯期，在部份情況下，涉及國安的案件將有陪審團參與，即使案件無陪審團，
也會有三個法官一同審理案件。
他指，一些嚴重案件，若交由新成立的維護國安公署或者移交內地審理，最高刑罰將是終身
監禁，不會判處死刑。他表示，案件需要是非常嚴重而且極之少有時，中央才會在特別情況下，
直接管轄相關案件。（ｂｎ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|香港政情30/06/2020
【國安立法】香港眾志宣布解散 「學生動源」解散香港本部
|香港政情30/06/2020
【國安立法】譚耀宗確認人大通過立法 稱條文按國際標準訂立
|FOCUS30/06/2020
【FOCUS】人大通過立法 經濟洗牌將至
|生財有道30/06/2020
《開市Good Morning》熊麗萍：中信証券上望16元
|香港政情30/06/2020
【國安立法】蓬佩奧：華簽證限制不會阻止美國就香港問題採取行動
|中國故事30/06/2020
【上海特寫】華為全球旗艦店在滬開幕 冀營造全場景智慧生活體驗
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰