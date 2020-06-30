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即市新聞

30/06/2020 17:03

【新冠肺炎】港府將限聚令延長至７月１６日，食肆入座放寬至八成

　　《經濟通通訊社３０日專訊》政府今日公布《預防及控制疾病條例》（第５９９章）下的最
新防疫措施和安排，延續就餐飲業務、表列處所及在公眾地方進行羣組聚集的減少社交接觸措施
，以及繼續實施入境管制措施，亦指餐飲業務及表列處所（第５９９Ｆ章）和羣組聚集（第
５９９Ｇ章）下的最新指示由７月３日起生效，為期１４日至７月１６日。

＊戲院入座率放寬至最多八成＊

　　在減少社交接觸措施方面，就餐飲業務，放寬酒吧╱酒館內顧客人數的限制，由不得超過該
處所及該處所範圍的通常座位數目的一半增加至八成。繼續維持就餐飲業務處所的其他規定及限
制。就表列處所，放寬公眾娛樂場所內的大型娛樂遊戲站、遊戲機或設施，電影院或所有有現場
表演的公眾娛樂場所，以及夜店或夜總會內的人數限制，由容納量的一半增加至八成。繼續維持
就表列處所的其他規定及限制，並按實際情況予以優化。

＊公眾地方進行羣組聚集人數限制維持５０人＊

　　而在羣組聚集方面，在公眾地方進行羣組聚集的人數限制維持５０人。除獲豁免者外，繼續
在下段所述的１４日期間內禁止在公眾地方進行羣組聚集。在獲豁免的羣組聚集下，放寬宗教活
動中的羣組聚集的參加者人數限制，由不多於該處所作為崇拜地點通常可容納的人數的一半增加
至八成，前提是該活動的舉行地點，是興建作或慣常用作崇拜地點的處所，而該活動中並無供應
食物或飲品（屬宗教禮儀一部分者除外）。

＊內地入境強制家居檢疫令延長至８月７日＊

　　政府表示，香港特區政府正與廣東省和澳門特區政府的相關部門，在聯防聯控的工作框架下
，就互認檢測及互免檢疫保持緊密溝通，以及在疫情許可下，考慮有限度地放寬三地過境人流，
便利必要來往粵港或港澳的人士。政府需要５９９Ｃ章的法例框架以實施有關過境安排，因此今
日刊憲把第５９９Ｃ章的有效期延長一個月至８月７日。（ｂｎ）

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