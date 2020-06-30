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30/06/2020 18:28

【新冠肺炎】衞生署：本港新增兩宗輸入確診個案，患者由美國返港

　　《經濟通通訊社３０日專訊》衞生署衞生防護中心公布，截至今日下午四時，中心正調查兩
宗新增２０１９冠狀病毒病確診個案，涉及兩名分別為１９及５９歲男子，他們均由美國返港，
至今本港個案累計１２０６宗（包括１２０５宗確診個案和一宗疑似個案）。
　　兩名患者均住大圍美田邨美秀樓，其中１９歲男患者於６月２９日發病，失去味覺，５９歲
患者則無病徵，而他們一名出現病徵的密切接觸者正被安排送往公立醫院接受治療。衞生防護中
心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。

＊內地通報貨櫃船群組個案＊

　　此外，衞生防護中心接獲內地海關通報一宗涉及１１人的２０１９冠狀病毒病確診個案群組
。他們均為貨櫃船ＭＳＣ　Ｆｌａｖｉａ的船員，該船原定於６月２６日於寧波登岸。該１１名
船員抵達寧波時被當地海關驗出對２０１９冠狀病毒病呈陽性反應。１１名船員中，９人於６月
２４日在香港登上貨櫃船，當中６人由印尼、２人由希臘及１人由克羅地亞於６月２１日至２３
日期間抵港。全部人抵港時申報沒有病徵。該９人當中，兩人其後於抵達寧波時被發現發燒，其
餘７人則沒有病徵。中心已與內地衞生當局聯絡，以取得個案的進一步資料。（ｃｌ）

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