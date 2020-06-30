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30/06/2020 17:26

【企業盈警】冠轈控股（１８７２）料中期純利將按年大幅減少

　　《經濟通通訊社３０日專訊》冠轈控股（０１８７２）公布，集團截至２０２０年５月３１
日止５個月，純利較去年同期大幅減少約５６％。因此，預期截至２０２０年６月３０日止６個
月純利將按年大幅減少。
　　主要由於新加坡衛生部為遏制新冠肺炎進一步擴散而實施安全距離措施，導致集團於
２０２０年４月７日至６月１８日期間臨時關閉展廳，致使收益大幅減少。（ｃｗ）

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