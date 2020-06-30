【企業盈警】冠轈控股（１８７２）料中期純利將按年大幅減少

《經濟通通訊社３０日專訊》冠轈控股（０１８７２）公布，集團截至２０２０年５月３１
日止５個月，純利較去年同期大幅減少約５６％。因此，預期截至２０２０年６月３０日止６個
月純利將按年大幅減少。
主要由於新加坡衛生部為遏制新冠肺炎進一步擴散而實施安全距離措施，導致集團於
２０２０年４月７日至６月１８日期間臨時關閉展廳，致使收益大幅減少。（ｃｗ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|生財有道30/06/2020
【半年結】港股半年挫3762點 7月開局區間上落新股主導氣氛
|生財有道30/06/2020
【半年結】新經濟股或受美股牽制 醫療相關股仍是7月熱炒對象
|中國故事30/06/2020
《神州經脈》官方製造業PMI勝預期 美對港制裁升級 A場穩升
|香港政情30/06/2020
【國安立法】香港眾志宣布解散 「學生動源」解散香港本部
|香港政情30/06/2020
【國安立法】譚耀宗確認人大通過立法 稱條文按國際標準訂立
|FOCUS30/06/2020
【FOCUS】人大通過立法 經濟洗牌將至
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰