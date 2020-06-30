【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２２﹒５億人幣，買騰訊建行沽美團中芯

《經濟通通訊社３０日專訊》美國多個州份的新冠肺炎個案急升，需要再度暫停商業活動，

憂慮全球新冠肺炎疫情擴大，上周五（２６日）美股顯著向下，道指插７３０點。港股昨日

（２９日）期指結算表現高開低走，連跌三日挫逾六百點。恆指高開７７點報２４６２７，已見

全日高位，隨即掉頭向下，中午跌３９０點。午後甫開曾跌４０１點，見２４１４８點全日低，

觸及５０天線（２４１４９點）後有支持，尾市跌幅收窄。恆指最終收報２４３０１，跌２４８

點或１﹒０１％。

按額度計算，北水全日淨流入２２﹒５億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控股

（００７００）、建設銀行（００９３９）、青島啤酒股份（００１６８）；淨賣出最多的依次

是美團點評（０３６９０）、中芯國際（００９８１）、中國平安（０２３１８）。

主板成交１３３０﹒１９億元增加３８﹒４％。其中港股通成交３３９﹒３億元，佔總成交

２５﹒５％。



＊北水繼續掃騰訊，流入近１６億＊



騰訊涉足美國社交媒體領域，推出類似亞馬遜Ｔｗｉｔｃｈ的影片直播服務，微升

０﹒２１％，報４８６元；北水淨買入１５﹒７億元。

消息指監管機構考慮最快年內向試點商業銀行發放牌照，首批或包括建行，收升０﹒９７％

，報６﹒２３元；北水淨買入２﹒８億元。

青島啤酒股份升０﹒７２％報５６﹒３元，北水淨買入１﹒７億元。

美團點評跌１﹒７２％報１７１﹒７元，北水淨賣出６億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

騰訊控股 （００７００） １５﹒６６

建設銀行 （００９３９） ２﹒７５

青島啤酒股份 （００１６８） １﹒７４

天能動力 （００８１９） １﹒２６

微盟集團 （０２０１３） １﹒０７



淨沽出最多港股：

美團點評 （０３６９０） －６﹒０４

中芯國際 （００９８１） －５﹒１９

中國平安 （０２３１８） －３﹒４０

滙豐控股 （００００５） －２﹒８３

微創醫療 （００８５３） －０﹒６９

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（ｃａ）

