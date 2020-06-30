《日入而息》人大常委會通過港區國安法，限聚令延長至７月１６日

《今天重點》﹡人大常委會通過港區國安法，習近平簽署主席令公布；港澳辦表示全力配合

做好國安法實施工作，確保執行到位

﹡林鄭月娥稱國安法今日稍後生效，盡快完成刊憲公布程序；鄭若驊指律政司

已設專門部門處理涉國安檢控工作；李家超稱各紀律部隊配合國安法實施，

正建立執行機制

﹡香港眾志宣布即日起解散及停止一切會務；黃之鋒、羅冠聰及周庭宣布退出

香港眾志；香港民族陣綫遣散香港區成員，但海外分部繼續運作

﹡港府將限聚令延長至７月１６日，食肆入座放寬至八成；林鄭月娥稱防疫措

施或稍為放寬，最快本周公布健康碼

﹡樓價止跌回升，差估署５月樓價指數按月上升１﹒９％；差估署５月住宅租

金指數跌１﹒２％，連跌９個月



《即日市況》﹡港區國安法明日生效，港股半年結升１２５點報２４４２７



《深滬股市》﹡滬指升０﹒７８％三個月高，港國安法通過料國際反彈



《美元匯價》﹡歐元考驗１﹒１１５０，仍可小注吸納；歐元最新報１﹒１１９３╱９５，

日圓最新報１０７﹒７３╱７８



《公司業績》﹡翠華（０１３１４）全年轉盈為虧蝕３﹒１７億元，不派末期息

﹡大快活（０００５２）全年純利跌６６％，派末期息５０仙

﹡偉俊集團（０１０１３）全年虧損２８０９﹒４萬元，不派息



《公司資訊》﹡中國物流資產（０１５８９）發１億美元６﹒９５％可換股債券

﹡年年卡（０３７７３）早市急升１﹒２倍後下午起停牌

﹡艾伯科技（０２７０８）附屬公司與中聯瑞弘合作，成立從事５Ｇ基建的合

資公司

﹡亞洲電視（００７０７）已授權映客互娛承辦亞姐大中華賽區

﹡招商局港口（００１４４）出售斯里蘭卡港口業務部分權益，作價近２１億

﹡恆生歡迎跨境理財通，將把握政策發展及人幣國際化機遇

﹡會德豐藍田新盤首批將推８３伙，料周末開價

﹡春立醫療（０１８５８）旗下產品獲批ＥＣ證書

﹡時代中國（０１２３３）發行５年期３億美元６﹒７５％優先票據

﹡中科天元（０１１５６）疫情令乙醇產品需求續增，有利業務發展

﹡易和國際（０８６５９）今起招股，入場費約３０３０元

﹡祖龍娛樂（０９９９０）今起招股，入場費約１１７１６元

﹡新娛科（０６９３３）本日起招股，入場費約３７７７元

﹡嘉興燃氣（０９９０８）今起招股，入場費約６０６０元

﹡鳳祥（０９９７７）本日起招股，入場費約５１５１元

﹡國銀租賃（０１６０６）購買及租回四架飛機

﹡康健國際醫療（０３８８６）委任梁國齡為營運總監，已於昨日生效

﹡華金國際資本（００９８２）行政公寓及酒店獲延長租金減免期

﹡華融國際（００９９３）停牌待發內幕消息，華融投資同步短暫停止買賣

﹡新世界發展（０００１７）出售兩項香港非核心資產，套現約３６億元

﹡網易、聯通、中移動、阿里等共同在浙江成立新公司

﹡港鐵（０００６６）明日起加密平日非繁忙時段及公眾假期班次

﹡正商實業（００１８５）附屬購河南土地，涉２﹒５１億元人民幣

﹡雋思集團（０１４１２）附屬訂立諒解備忘錄，擬收購一家越南公司

１００％股權

﹡永勝醫療（０１６１２）旗下過濾器及治療機獲美國ＦＤＡ授予緊急使用授

權

﹡藍光嘉寶服務（０２６０６）近兩個月共收購５家物管公司，總代價近

１﹒２億元人民幣



《神州民企》﹡華南城（０１６６８）營運回復正常，本財年合約銷售目標１６０億



《中國要聞》﹡統計局表示６月綜合ＰＭＩ產出指數升，生產運營續改善；６月製造業新訂

單指數續升，進出口指數反彈

﹡國研中心張立群稱經濟恢復有提速跡象

﹡農村部表示農產品批發市場豬肉平均價格微降０﹒２％

﹡「智能投資選擇服務」成揀連繫基金好幫手

﹡天津嘉睿逾１﹒３億元人民幣投得樂視網１３５４項商標

﹡據報深圳天然氣交易中心獲批，掛牌在即

﹡人行連續第二日停逆回購，單日淨回籠９００億；據報人行明起下調再貸款

再貼現利率０﹒２５個百分點

﹡商務部表示出口轉內銷將豐富市場供給，對接新消費需求

﹡內地支付寶明起發１００億人幣消費券，覆蓋上千萬店舖

﹡林業和草原局發布白皮書，去年實施退耕還林約５億畝

﹡商務部表示上周食用農產品價格回落，生產資料價略回升

﹡鼓勵類產業企業在海南自貿港註冊，享１５％所得稅率

﹡外交部回應對維吾爾人強制絕育，完全是睜眼說瞎話

﹡貝恩表示一季度中國快速消費品銷售創紀錄下跌６﹒７％；下半年國內奢侈

品市場會迎來繁榮發展

﹡易觀表示首季支付市場交易降近５％，支付寶保持第一

﹡財政部７月７日第三次招標發行７００億抗疫特別國債

﹡中國研究者發現新型豬流感病毒，極具大流行病潛力



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒７％，報１１６２１﹒２４點



《其他消息》﹡政府宣布再度委任查毅超為科技園公司董事局主席，任期兩年

﹡建造業議會主席表示政府應拿出勇氣推動「明日大嶼」

﹡林鄭月娥稱下周初發放第四批保就業工資補貼逾６３億元

﹡關愛基金資助劏房戶改善家居，最多可獲１﹒３萬元

﹡金發局就香港大灣區發展提建議，倡擴展轉數快至大灣區

﹡本港５月零售銷貨值跌幅收窄至３２﹒８％，但仍略遜預期；本財年首兩個

月錄４４７億元赤字

﹡金管局示５月新申請按揭增加３８﹒４％；５月底外匯基金總資產按月減少

１４１億元

﹡中原料樓價提前於第三季末突破歷史高位

﹡利嘉閣料港區國安法通過可穩定市場，全年樓價升９％

﹡差估署５月住宅租金指數跌１﹒２％，連跌９個月

﹡銀行公會對跨境理財通表示歡迎，業界將積極配合

﹡樓價止跌回升，差估署５月樓價指數按月上升１﹒９％



《國安立法》﹡據報港區國安法獲人大常委會全票通過；據悉港區國安法全文傍晚公布，明

天正式在本港實施

﹡「學生動源」解散香港本部，成立海外分部

﹡日本菅義偉稱港區國安法若通過，將「令人遺憾」

﹡日防衛相表示港區國安法通過對習近平訪日有影響

﹡外交部回應美制裁表示中國不是嚇大的，將採取反制措施

﹡民主派去信梁君彥，促召開特首答問會交代港區國安法

﹡回應美制裁，林鄭稱將有少少不方便，但不會被嚇怕

﹡林鄭稱現時不適合回應任何提問或評論有關港版國安法

﹡胡錫進稱港區國安法明日生效，最高刑期為終身監禁

﹡香港民族陣綫遣散香港區成員，但海外分部繼續運作

﹡香港眾志宣布即日起解散及停止一切會務；黃之鋒、羅冠聰及周庭宣布退出

香港眾志

﹡國新辦明早１０時就港區國安法有關情況召開發布會

﹡彭定康稱港區國安法將造成混亂，令港人企業無法忍受

﹡葉國謙料國安法今完成立法程序，黃昏發表草案全文

﹡蓬佩奧稱華簽證限制不會阻止美國就香港問題採取行動

﹡蔡英文稱大陸無履行對香港承諾，反映一國兩制不可行

﹡總商會料美國制裁措施擴至金融業機會微

﹡譚耀宗確認人大通過立法，稱條文按國際標準訂立

﹡唐英年稱立法助社會行穩致遠，具體條文稍後公布

﹡南韓表示香港高度自治穩定發展至關重要，密切關注事件



《新冠肺炎》﹡港府將限聚令延長至７月１６日，食肆入座放寬至八成

﹡中國叫停多國肉類進口，荷蘭稱科學證食品非病毒源頭

﹡北京新增本地７例確診累計３２５例，多地降風險評級

﹡林鄭月娥稱防疫措施或稍為放寬，最快本周公布健康碼

﹡政府再延長外傭合約期限至１０月３１日

﹡譚德塞稱世衛下周將派一組專家前往中國調查病毒起源

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