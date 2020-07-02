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即市新聞

02/07/2020 07:50

《華爾街內望》疫苗再有好消息，惟美股道指吐７７點，納指續破頂

　　《經濟通通訊社２日專訊》新冠肺炎疫苗樂觀消息不斷，緩解對新一輪企業停擺的擔憂，不
過美股個別發展，道指周三（１日）回吐，標指和納指收高。
　　道指跌７７點或０﹒３％，報２５７３４點。標指高１５點或０﹒５％，報３１１５點。納
指續破頂高９５點或０﹒９５％，報１０１５４點。
　　美國藥廠輝瑞表示與德國生物技術公司ＢｉｏＮＴｅｃｈ合作開發的新冠肺炎疫苗有成功希
望，並在早期臨床試驗中表現良好。不過美國聯邦疾病控制和預防中心報告單日新增病例
４３６４４宗。
　　另外美國供應管理協會公布，上月製造業ＰＭＩ指數升至５２﹒６，創上年４月以來最高，
結束連續三個月萎縮。不過美國上月ＡＤＰ民間就業職位僅增加２３６﹒９萬人，遜預期。
　　聯儲局上月政策會議記錄顯示，政策制定者一致同意將充分利用所有工具，幫助促進經濟從
疫情引發的衰退中復甦。
　　個股方面，輝瑞漲逾３％。ＢｉｏＮＴｅｃｈ曾漲１８﹒９％，惟最終收跌３﹒９％。製藥
商安進跳漲８﹒２％，因為美國聯邦上訴法院維持公司數十億美元的類風濕性關節炎藥物
Ｅｎｂｒｅｌ兩項專利。
　　波音續跌１﹒６％，惟周一飆升１４％。聯邦快遞急漲１１﹒７％，公司季度獲利和收入受
惠全球疫情下送貨量激增勝預期。
　　　指標十年期國債收益率升２﹒９個基點，報０﹒６８２４％。（ａｌ）

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