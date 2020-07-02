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即市新聞

02/07/2020 14:52

騰訊港交所齊破頂，港股拉升逾５００點至２４９５０點

　　《經濟通通訊社２日專訊》聯儲局上月議息會議紀錄顯示，官員認為經濟面臨極端不確定性
和顯著風險，道指曾升２０６點，最終倒跌７７點。港股下半年開局，恆指高開高走，開市報２
４５６３點已經係半日低位，順利收復１０日（２４５８６點）及２０日（２４５５５點）線匯
聚區，其後升幅擴大至４１６點，見半日高位２４８４４點，重上１００日線。
　　午後騰訊（００７００）挑戰今早高位５１５元；港交所（００３８８）升穿３４０元再破
頂高見３４５元，加上部分地產股繼續抽升。港股升幅擴大，最新飆逾５００點，現時，恆生指
數報２４９５７，上升５２９點或上升２﹒１７％，主板成交１３２５﹒１２億元。國企指數報
１０００４，上升２４６點或上升２﹒５２％。
　　Ａ股升幅亦擴大，上證綜合指數報３０８８，上升６２點或上升２﹒０６％，成交４５８８
﹒７９億元人民幣。深證成份指數報１２２５２，上升１３９點或上升１﹒１５％，成交５７５
５﹒８４億元人民幣。
　　重磅股撐市，匯控（００００５）升１﹒８％，報３６﹒８５元；騰訊升３﹒１９％，報５
１４﹒５元；港交所升４﹒５５％，報３４５元；友邦保險（０１２９９）上升２﹒２１％，報
７３﹒９元；建行（００９３９）上升１﹒８６％，報６﹒０３元；中移動（００９４１）上升
３﹒０６％，報５３﹒９元。（ｃａ）

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