騰訊港交所齊破頂，港股拉升逾５００點至２４９５０點

《經濟通通訊社２日專訊》聯儲局上月議息會議紀錄顯示，官員認為經濟面臨極端不確定性

和顯著風險，道指曾升２０６點，最終倒跌７７點。港股下半年開局，恆指高開高走，開市報２

４５６３點已經係半日低位，順利收復１０日（２４５８６點）及２０日（２４５５５點）線匯

聚區，其後升幅擴大至４１６點，見半日高位２４８４４點，重上１００日線。

午後騰訊（００７００）挑戰今早高位５１５元；港交所（００３８８）升穿３４０元再破

頂高見３４５元，加上部分地產股繼續抽升。港股升幅擴大，最新飆逾５００點，現時，恆生指

數報２４９５７，上升５２９點或上升２﹒１７％，主板成交１３２５﹒１２億元。國企指數報

１０００４，上升２４６點或上升２﹒５２％。

Ａ股升幅亦擴大，上證綜合指數報３０８８，上升６２點或上升２﹒０６％，成交４５８８

﹒７９億元人民幣。深證成份指數報１２２５２，上升１３９點或上升１﹒１５％，成交５７５

５﹒８４億元人民幣。

重磅股撐市，匯控（００００５）升１﹒８％，報３６﹒８５元；騰訊升３﹒１９％，報５

１４﹒５元；港交所升４﹒５５％，報３４５元；友邦保險（０１２９９）上升２﹒２１％，報

７３﹒９元；建行（００９３９）上升１﹒８６％，報６﹒０３元；中移動（００９４１）上升

３﹒０６％，報５３﹒９元。（ｃａ）

