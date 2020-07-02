港股７月開局高開１３６點報２４５６３點，國指漲３０點

《經濟通通訊社２日專訊》隔晚三大指數升跌不一，惟納指再創下收市新高，亞洲股市今早

表現微漲，日經升４３點，首爾指數升１３點，港股方面今早高開１３６點。地產股走勢強勁，

新世界（０２９０９）高開近６％為開市表現最佳藍籌，九置（０１９９７）漲半成，恆隆（０

０１０１）、信置（０００８３）漲近３％；港交所（００３８８）漲近１％並再度破頂，高見

３３３元。恆生指數報２４５６３點，升１３６點或升０﹒５６％，主板成交４９﹒４３億元。

國企指數報９７８８點，升３０點或升０﹒３１％。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）升２﹒２１％，報３７元；港交所（００３８８）升

０﹒９１％，報３３３元；騰訊控股（００７００）升０﹒８８％，報５０３元；中移動（００

９４１）跌０﹒７６％，報５１﹒９元；友邦保險（０１２９９）升１﹒６６％，報７３﹒５元

。

恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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新世界 （０２９０９） ３９﹒００元 升５﹒９８％

九倉置業（０１９９７） ３９﹒００元 升５﹒４１％

恆隆地產（００１０１） １８﹒９０元 升２﹒９４％

信和置業（０００８３） １０﹒００元 升２﹒５６％

中海油 （００８８３） ８﹒８２元 升２﹒３２％



匯豐控股（００００５） ３７﹒００元 升２﹒２１％

碧桂園 （０２００７） ９﹒７３元 升２﹒２１％

中國聯通（００７６２） ４﹒２８元 升２﹒１５％

中國神華（０１０８８） １２﹒３６元 升１﹒９８％

中國人壽（０２６２８） １５﹒９０元 升１﹒９２％

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（ｕｌ）

