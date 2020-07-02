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即市新聞

02/07/2020 17:05

《盤後部署》股王騰訊繼續發威，港股或能挑戰２５３００點

　　《經濟通通訊社２日專訊》隔晚美國公布的各項經濟數據造好，其中美國６月ＩＳＭ製造業
指數更創１９８０年８月以來最大升幅，反映美國製造業活動回升，美股獲提振，納指創收市新
高，港股假期後首個交易日，順勢高開１３６點，報２４５６３點，亦是全日最低。隨後內房憧
憬取消「限購令」跑出，內險股有機構唱好亦造好，其中國壽（０２６２８）更領跑藍籌。重磅
股普偏上揚，臨近尾盤港股越升越有，以全日最高收市，重上百天線（約２４６６１）。最終收
報２５１２４點，升６９７點或升２﹒８５％，主板成交１７５９﹒９０億元，較上一交易日飆
升４３﹒７％。國企指數報１００５６點，升２９８點或升３﹒０６％。
　　Ａ股兩市亦造好。上證綜合指數報３０９０點，升６４點或升２﹒１３％。深證成份指數報
１２２６９點，升１５６點或升１﹒２９％。兩市合計成交１０７９９﹒１４億元人民幣，較上
一交易日大升１９﹒０％。

＊聯儲局承諾繼續維持寬鬆政策，今晚美國非農提前公布＊

　　隔晚聯儲局公布６月會議紀要，官員皆認為需要維持寬鬆政策，直到經濟恢復正常。此前，
聯儲局維持基準利率在０－０﹒２５％目標區間不變。部分官員表示，未來的政策行動應傾向與
通膨扣連，維持低利率直到通膨達到甚至稍高於２％目標。另外的官員則認為，應與特定失業率
水準掛勾，或承諾寬鬆貨幣延續到特定日期。不過，官員普偏認為，目前還無法判斷是否有必要
採取殖利率曲線控制政策來強化前瞻指引，但現時國會提供的財政刺激還不夠。
　　因７月第一個周五是美國公眾假期，勞工部將於今晚公布非農新增就業人口和事業率。上月
美國非農就業數據急彈並創最大單月增幅，但此前公布的６月「小非農」數據卻不及市場預期。
不過，近幾周市場對二次疫情擔憂加劇，部分州更暫停重啟經濟計劃，因此本次非農數據極為重
要，投資者比較關注６月非農數據是繼續轉好還是在第二波疫情的影響下再度沉淪。據各大行預
測，６月季調後非農就業人口增幅料介於１５０萬至８００萬，平均值為３０７萬；對於失業率
預測介於１１％－１３﹒３％，預期均值是１２﹒５％。

＊各項技術指標向好，港股或能企穩兩萬五＊

　　港股下半年開局造好，消息面上除了中美製造業數據造好，其他國家的經濟數據亦在經濟重
啟後得到改善，從而提振市場情緒，納指再創收市新高，不過目前全球新冠肺炎確診人數仍在不
斷增加，美國部分州更暫停重啟經濟計劃，料目前大市仍是一邊觀望一邊追捧新經濟股為主。惟
恆指成份股中，僅有騰訊（００７００）屬新經濟，相信該股王或能主導港股逐級向上，港股走
勢開始轉好。若港股能連續兩日企穩２５０００點上方，下一階段或挑戰２５３００點。
（ｆｚ）

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