【國安立法】英法德加日等２７國聯合聲明，指國安法威脅香港自由

《經濟通通訊社２日專訊》「港區國安法」周二（３０日）獲全國人大常委會全票通過，當

晚在港刊憲生效，繼續引起國際社會強烈關注。

據外電報道，包括法國、英國、德國、澳洲、加拿大、日本等２７個國家，在聯合國人權理

事會發表聯合聲明，指「港區國安法」威脅到香港自治區的各種自由，中國必須重新考慮。



＊２７國籲中港政府傾聽香港民眾意見＊



英國駐聯合國大使布雷思韋特（Ｊｕｌｉａｎ Ｂｒａｉｔｈｗａｉｔｅ）在瑞士日內瓦向

聯合國人權理事會表示，該法案破壞香港「一國兩制」並對人權構成明顯影響，對此他們表達深

切關注。他表示，２７國呼籲中國和香港政府「三思」，傾聽香港民眾、各機構及司法界的意見

，以免香港權利與自由更受侵害。

此前，歐洲理事會主席米歇爾（Ｃｈａｒｌｅｓ Ｍｉｃｈｅｌ）表示，強烈反對實施法案

，認為法例嚴重損害香港的高度自治、司法獨立及法治。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ｕｒｓｕｌ

ａｖｏｎｄｅｒ Ｌｅｙｅｎ）稱，國安法對香港的司法制度造成重大的不利影響，香港居民應

該受到充份法律保護，並指出歐盟現正與「國際夥伴」就可能的回應措施進行討論。

英國外相藍韜文認為，港區國安法是對所有國際企業的壞消息，敦促中方尊重香港人民的權

利，履行對《中英聯合聲明》的國際義務。

美國方面，美國白宮國家安全會議發言人尤約特（Ｊｏｈｎ Ｕｌｌｙｏｔ）表示，北京通

過「港區國安法」違法中英聯合聲明承諾，現在北京以「一國一制」對待香港時，美國也必須這

樣做。美國將持續採取嚴厲行動，對抗扼殺香港自由與自治的人。



＊佩洛西：應考慮簽證限制和經濟制裁北京＊



美國眾議院議長佩洛西最新發表聲明，形容法案會打壓及威嚇和平爭取自由的行動。她認為

必須考慮所有可用工具，包括簽證限制和經濟制裁，以回應北京政府通過法案。

在北京通過法案前，美國商務部已宣布撤銷香港特殊地位，暫停對港執行優惠待遇規定，包

括提供出口許可證豁免；美國國務卿蓬佩奧亦聲明表示，美國即日起停止出口防衛設備至香港，

未來也將針對美國防衛技術，對香港採取與中國相同的出口限制的措施。

在北京，外交部發言人趙立堅批評，美國通過所謂制裁，阻撓中方推動香港國家安全立法的

圖謀，不會得逞，將採取必要反制措施，堅定維護自身國家利益。



＊澳門政府：堅決擁護中央通過港區國安法＊



澳門特區政府發表聲明，堅決支持和擁護中央通過港區國安法。澳門政府表示，會與香港就

健全和完善國安相關制度及執行機制，加強聯繫交流，以利兩地更好地履行憲制責任，共同為一

國兩制構築更牢固的安全基礎，確保國家可持續發展與港澳社會長期繁榮穩定。（ｅｃ）（ｚｚ

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