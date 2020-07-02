【華為風波】美國正式將華為、中興列為對國家安全構成威脅

《經濟通通訊社２日專訊》美國聯邦通訊委員會周三（１日）宣布，認定中國電訊設備商華
為、中興通訊（００７６３）對美國國家安全構成威脅，禁止美國企業利用政府資金購買上述兩
間公司的設備，強調不能並不允許中國利用網絡漏洞，危及美國關鍵通訊基礎設施。
美國商務部部長羅斯表示贊成聯邦通訊委員會今次的行動，強調對於將香港作為亞洲總部的
公司而言，今次可能是重新考慮的好機會。（ａｌ）
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