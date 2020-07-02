【貿易再戰】共和黨擬參議院提議案，禁中資公司進入美國資本市場

《經濟通通訊社２日專訊》共和黨參議員魯比奧周三（１日）表示計劃在未來幾周推出議案
，禁止由中國軍方擁有或控制的中資公司在美國資本市場營運，強烈美國經濟和國家安全面臨明
顯且持續的風險，並必須予以解決。
美國國會早前已阻止美國聯邦退休基金管理者允許４００億美元基金跟蹤包括有爭議的中資
公司的指數計劃。（ａｌ）
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