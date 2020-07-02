【中印衝突】傳印度政府擬建議電訊商不可購買華為、中興設備

《經濟通通訊社２日專訊》據彭博社引述知情人士透露，印度政府計劃建議當地電訊運營商

不可購買中國電訊設備商華為、中興通訊（００７６３）生產的設備。

據悉，印度政府計劃審查國有企業Ｍａｈａｎａｇａｒ Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ

Ｎｉｇａｍ、Ｂｈａｒａｔ Ｓａｎｃｈａｒ Ｎｉｇａｍ 與中國簽訂合約，而電信部門亦已

與Ｂｈａｒｔｉ Ａｉｒｔｅｌ、Ｒｅｌｉａｎｃｅ Ｊｉｏ Ｉｎｆｏｃｏｍｍ、

Ｖｏｄａｆｏｎｅ Ｉｄｅａ等私營公司進行接觸。（ａｌ）

