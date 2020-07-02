【中印衝突】傳印度政府擬建議電訊商不可購買華為、中興設備

《經濟通通訊社２日專訊》據彭博社引述知情人士透露，印度政府計劃建議當地電訊運營商
不可購買中國電訊設備商華為、中興通訊（００７６３）生產的設備。
據悉，印度政府計劃審查國有企業Ｍａｈａｎａｇａｒ Ｔｅｌｅｐｈｏｎｅ
Ｎｉｇａｍ、Ｂｈａｒａｔ Ｓａｎｃｈａｒ Ｎｉｇａｍ 與中國簽訂合約，而電信部門亦已
與Ｂｈａｒｔｉ Ａｉｒｔｅｌ、Ｒｅｌｉａｎｃｅ Ｊｉｏ Ｉｎｆｏｃｏｍｍ、
Ｖｏｄａｆｏｎｅ Ｉｄｅａ等私營公司進行接觸。（ａｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|香港政情01/07/2020
【國安立法】李家超:警務處成立國家安全處，正物色主管人選
|香港政情01/07/2020
【國安立法】鄭若驊:違反國安法喪失參選資格，或被視為終身
|香港政情01/07/2020
【國安立法】林鄭:港區國安法立法體現中央對特區政府有高度信心
|香港政情01/07/2020
【國安立法】沈春耀：考慮到香港國安法特殊性和敏威性，因此沒公開徵意見
|香港政情01/07/2020
【國安立法】張曉明：對保持香港國際經濟地位不擔心
|香港政情01/07/2020
【國安立法】張曉明：謠傳港鐵太子站打死人將不滿指向警方或犯罪
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰