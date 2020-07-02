【新冠肺炎】中美因入境檢疫程序未達共識，推遲美國外交人員航班

《經濟通通訊社２日專訊》美國因未能與中國就新冠肺炎病毒檢測及隔離等問題達成共識，

周三（１日）將原定本月底返回中國的幾十位美國外交官計劃搭乘的航班推遲。

據路透社引述電郵指，美國駐華大使布蘭斯塔德向使館人員表示，兩班原定下周三（８日）

和下周正（１０日）分別搭載外交人員返回上海和天津的包機已被取消，將重新安排航班日期。

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