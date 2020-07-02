【英國脫歐】標普下調英國經濟增長預測至萎縮８﹒１％

《經濟通通訊社２日專訊》標普周三（１日）再次下調英國經濟增長預測至萎縮８﹒１％，
並警告如果英國未能與歐盟達成脫歐貿易協議，秋季又出現更嚴重的第二波新冠肺炎疫情，明年
英國將面臨重大風險。
標普強調不再假設脫歐過渡期延長，並預計英國將從明年開始達成核心自由貿易協定，但談
判失敗的可能性依然較高。（ａｌ）
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