【英國脫歐】默克爾：歐盟和英國的貿易談判進展非常有限

《經濟通通訊社２日專訊》德國總理默克爾周三（１日）表示，歐盟和英國就未來貿易關係
的談判進展非常有限，並有可能不會達成協議。
默克爾強調，德國已與英國就加快談判達成共識，以便在今年秋天敲定協議，並必須在年底
前獲得批准，但德國和歐盟必須為無法達成協議做好準備。
德國外交部長馬斯亦批評英國政府在脫歐談判上進展非常遲滯和緩慢，主要因為歐盟不知道
英國是否想達成協議。（ａｌ）
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