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02/07/2020 13:57

【大熊來了】聖路易斯聯儲行長：疫情或再引發破產潮導致金融危機

　　《經濟通通訊社２日專訊》據英國《金融時報》報道指，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德
周三（１日）表示新冠肺炎疫情引發的破產潮可能導致金融危機。
　　他強調即使美國度過了第一波疫情，但疫情仍足以帶來意想不到的事情。如果公共衛生政策
沒有更精準的風險管控，美國或迎來一波嚴重的破產潮，繼而催生一場金融危機。
　　他又指儘管目前金融市場的流動性已經顯著改善，但目前維持貸款工具是審慎的表現。目前
預計第三季將是增長的重要季度，但增幅仍是問題。（ａｌ）

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