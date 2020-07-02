【大熊來了】聖路易斯聯儲行長：疫情或再引發破產潮導致金融危機

《經濟通通訊社２日專訊》據英國《金融時報》報道指，聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德

周三（１日）表示新冠肺炎疫情引發的破產潮可能導致金融危機。

他強調即使美國度過了第一波疫情，但疫情仍足以帶來意想不到的事情。如果公共衛生政策

沒有更精準的風險管控，美國或迎來一波嚴重的破產潮，繼而催生一場金融危機。

他又指儘管目前金融市場的流動性已經顯著改善，但目前維持貸款工具是審慎的表現。目前

預計第三季將是增長的重要季度，但增幅仍是問題。（ａｌ）

