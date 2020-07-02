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02/07/2020 13:59

【油市博奕】高盛：石油需求料２０２０年才恢復至危機前水平

　　《經濟通通訊社２日專訊》高盛今日發表報告預計，今年石油需求下降８％，明年將反彈６
％，並於後年全面恢復到疫情前的水平。
　　高盛強調中國和印度等經濟體復甦的初步情況意外向好，整體石油需求已經開始回升，而目
前需求仍低於正常水平，上月需求估計比上年同期低１２％。
　　高盛預期在成品油當中，汽油需求的復甦將會最快，而受疫情衝擊最為嚴重的航空燃料可能
較差，消費者在缺乏疫苗情況下對於旅行的信心或將保持低迷。（ａｌ）

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