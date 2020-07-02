【新冠肺炎】美國單日新增病例首破５萬宗，創疫情以來最大增幅

《經濟通通訊社２日專訊》隨著佛羅里達州、德克薩斯州、加州等地病例增加，美國周三（
１日）單日新增新冠肺炎病例首次突破５萬宗至５﹒０７萬宗，創疫情以來最大增幅。
而據美國約翰霍普金斯大學和彭博數據顯示，美國新冠肺炎病例增加４６０６５宗至２６６
萬宗，死亡病例增加０﹒９％至１２﹒８萬宗。（ａｌ）
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