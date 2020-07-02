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即市新聞

02/07/2020 09:31

《異動股》中興（７６３）挫逾３％，遭美列為對國家安全構成威脅

　　《經濟通通訊社２日專訊》中興通訊（００７６３）Ｈ股現價跌３﹒３８％，報２２﹒９元
；成交約６５萬股，涉資１４８５萬元。
　　Ａ股（深：００００６３）現價３９﹒０５元人民幣，跌１﹒７６％，成交６１０２萬元人
民幣，涉及１５６萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價８６﹒７３％。
　　美國聯邦通訊委員會周三（１日）宣布，認定中國電訊設備商華為、中興通訊（００７６３
）對美國國家安全構成威脅，禁止美國企業利用政府資金購買上述兩間公司的設備，強調不能並
不允許中國利用網絡漏洞，危及美國關鍵通訊基礎設施。
　　現時，恆生指數報２４５６３點，升１３６點或升０﹒５６％，主板成交４９﹒４３億元。
國企指數報９７８８點，升３０點或升０﹒３１％。
　　上證綜合指數報３０２３點，跌２點或跌０﹒０７％，成交３５﹒３７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０９５點，跌１７點或跌０﹒１４％，成交４４﹒９１億元人民幣。
　　
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中興通訊（００７６３）　　　２２﹒９０元　　　跌３﹒３８％
　　中通服　（００５５２）　　　　４﹒８４元　　　升０﹒４１％
　　中國鐵塔（００７８８）　　　　１﹒３９元　　　升１﹒４６％
　　長飛光纖（０６８６９）　　　１４﹒４０元　　　升１﹒１２％
　　京信通信（０２３４２）　　　　３﹒１５元　　　跌０﹒３２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

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