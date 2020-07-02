《異動股》中興（７６３）挫逾３％，遭美列為對國家安全構成威脅

《經濟通通訊社２日專訊》中興通訊（００７６３）Ｈ股現價跌３﹒３８％，報２２﹒９元

；成交約６５萬股，涉資１４８５萬元。

Ａ股（深：００００６３）現價３９﹒０５元人民幣，跌１﹒７６％，成交６１０２萬元人

民幣，涉及１５６萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價８６﹒７３％。

美國聯邦通訊委員會周三（１日）宣布，認定中國電訊設備商華為、中興通訊（００７６３

）對美國國家安全構成威脅，禁止美國企業利用政府資金購買上述兩間公司的設備，強調不能並

不允許中國利用網絡漏洞，危及美國關鍵通訊基礎設施。

現時，恆生指數報２４５６３點，升１３６點或升０﹒５６％，主板成交４９﹒４３億元。

國企指數報９７８８點，升３０點或升０﹒３１％。

上證綜合指數報３０２３點，跌２點或跌０﹒０７％，成交３５﹒３７億元人民幣。

深證成份指數報１２０９５點，跌１７點或跌０﹒１４％，成交４４﹒９１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中興通訊（００７６３） ２２﹒９０元 跌３﹒３８％

中通服 （００５５２） ４﹒８４元 升０﹒４１％

中國鐵塔（００７８８） １﹒３９元 升１﹒４６％

長飛光纖（０６８６９） １４﹒４０元 升１﹒１２％

京信通信（０２３４２） ３﹒１５元 跌０﹒３２％

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（ｆｚ）

