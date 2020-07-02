《異動股》香港電視飆兩成一，料中期虧轉盈最少９０００萬元

《經濟通通訊社２日專訊》香港電視（０１１３７）現價升２１﹒３５％，報５﹒４元；成

交約１４９萬股，涉資８０５萬元，主動買盤８７％。

香港電視公布，預期截至６月３０日止中期純利不少於９０００萬元，當中不包括預期於截

至６月３０日６個月內錄得政府防疫抗疫基金「保就業」計劃及其他補助合共約１６３０萬元補

助，而去年同期虧損為１﹒５５億元。

現時，恆生指數報２４５６３點，升１３６點或升０﹒５６％，主板成交４９﹒４３億元。

國企指數報９７８８點，升３０點或升０﹒３１％。

上證綜合指數報３０２３點，跌２點或跌０﹒０７％，成交３５﹒３７億元人民幣。

深證成份指數報１２０９５點，跌１７點或跌０﹒１４％，成交４４﹒９１億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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香港電視（０１１３７） ５﹒４０元 升２１﹒３５％

百富環球（００３２７） ３﹒４２元 升 １﹒４８％

騰訊控股（００７００） ５０３﹒００元 升 ０﹒８８％

微盟集團（０２０１３） ９﹒８７元 升 １﹒４４％

易鑫集團（０２８５８） １﹒９０元 無升跌

美團點評（０３６９０） １７６﹒５０元 升 ２﹒６８％

京東集團（０９６１８） ２３２﹒４０元 升 ０﹒２６％

阿里巴巴（０９９８８） ２１１﹒８０元 升 １﹒０５％

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（ｆｚ）

