  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/07/2020 09:31

《異動股》香港電視飆兩成一，料中期虧轉盈最少９０００萬元

　　《經濟通通訊社２日專訊》香港電視（０１１３７）現價升２１﹒３５％，報５﹒４元；成
交約１４９萬股，涉資８０５萬元，主動買盤８７％。
　　香港電視公布，預期截至６月３０日止中期純利不少於９０００萬元，當中不包括預期於截
至６月３０日６個月內錄得政府防疫抗疫基金「保就業」計劃及其他補助合共約１６３０萬元補
助，而去年同期虧損為１﹒５５億元。
　　現時，恆生指數報２４５６３點，升１３６點或升０﹒５６％，主板成交４９﹒４３億元。
國企指數報９７８８點，升３０點或升０﹒３１％。
　　上證綜合指數報３０２３點，跌２點或跌０﹒０７％，成交３５﹒３７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０９５點，跌１７點或跌０﹒１４％，成交４４﹒９１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　香港電視（０１１３７）　　　　５﹒４０元　　　升２１﹒３５％
　　百富環球（００３２７）　　　　３﹒４２元　　　升　１﹒４８％
　　騰訊控股（００７００）　　５０３﹒００元　　　升　０﹒８８％
　　微盟集團（０２０１３）　　　　９﹒８７元　　　升　１﹒４４％
　　易鑫集團（０２８５８）　　　　１﹒９０元　　　無升跌
　　美團點評（０３６９０）　　１７６﹒５０元　　　升　２﹒６８％
　　京東集團（０９６１８）　　２３２﹒４０元　　　升　０﹒２６％
　　阿里巴巴（０９９８８）　　２１１﹒８０元　　　升　１﹒０５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｚ）

新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
香港政情01/07/2020
【國安立法】李家超:警務處成立國家安全處，正物色主管人選
香港政情01/07/2020
【國安立法】鄭若驊:違反國安法喪失參選資格，或被視為終身
香港政情01/07/2020
【國安立法】林鄭:港區國安法立法體現中央對特區政府有高度信心
香港政情01/07/2020
【國安立法】沈春耀：考慮到香港國安法特殊性和敏威性，因此沒公開徵意見
香港政情01/07/2020
【國安立法】張曉明：對保持香港國際經濟地位不擔心
香港政情01/07/2020
【國安立法】張曉明：謠傳港鐵太子站打死人將不滿指向警方或犯罪
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

用經濟通App睇實股價 一按買入/賣出直達銀行或券商App落盤

【etnet一App通天下】獨家「銀行匯率比較」功能 匯市靚價一眼通 一按直達交易商

【健康集氣 友享有賞】疫境自強 第五激 賞Health Smart 「健體強身抗菌禮品包」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金