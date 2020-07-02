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02/07/2020 09:40

《中資異動》中芯（００９８１）急漲半成，科創板ＩＰＯ註冊生效

　　《經濟通通訊社２日專訊》中芯國際（００９８１）現價升５﹒５６％，報２８﹒５元；成
交約２０３４萬股，涉資５﹒７３億元。盤中高見２８﹒５５元。　　
　　６月３０日上交所官網顯示，中芯國際科創板ＩＰＯ註冊生效，同日中芯發布招股意向書及
相關發行安排，將於７月１日開啟網下路演，７月３日確定發行價。
　　有分析報告指出，中芯國際科創版ＩＰＯ的合理估值區間在３８﹒２９到４４﹒４３元人民
幣。
　　現時，恆生指數報２４７８２點，升３５４點或升１﹒４５％，主板成交１６６﹒０２億元
。國企指數報９９２８點，升１７０點或升１﹒７４％。
　　上證綜合指數報３０３４點，升８點或升０﹒２７％，成交３６０﹒８７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０９８點，跌１４點點或跌０﹒１２％，成交５０４﹒３３億元人民幣

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯國際（００９８１）　　２８﹒５０元　　　升５﹒５６％
　　華大科技（０００８５）　　　０﹒９２元　　　升３﹒３７％
　　ＡＳＭ太平洋（００５２２）８２﹒２５元　　　升１﹒１１％
　　華虹半導體（０１３４７）　２８﹒１０元　　　升４﹒４６％
　　上海復旦（０１３８５）　　　９﹒３３元　　　升２﹒０８％
　　康特隆　（０１９１２）　　　３﹒２２元　　　升０﹒６３％
　　海亮國際（０２３３６）　　　０﹒２２元　　　跌０﹒４５％
　　晶門科技（０２８７８）　　　０﹒２０元　　　跌３﹒３８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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