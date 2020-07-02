《中資異動》中芯（００９８１）急漲半成，科創板ＩＰＯ註冊生效

《經濟通通訊社２日專訊》中芯國際（００９８１）現價升５﹒５６％，報２８﹒５元；成
交約２０３４萬股，涉資５﹒７３億元。盤中高見２８﹒５５元。
６月３０日上交所官網顯示，中芯國際科創板ＩＰＯ註冊生效，同日中芯發布招股意向書及
相關發行安排，將於７月１日開啟網下路演，７月３日確定發行價。
有分析報告指出，中芯國際科創版ＩＰＯ的合理估值區間在３８﹒２９到４４﹒４３元人民
幣。
現時，恆生指數報２４７８２點，升３５４點或升１﹒４５％，主板成交１６６﹒０２億元
。國企指數報９９２８點，升１７０點或升１﹒７４％。
上證綜合指數報３０３４點，升８點或升０﹒２７％，成交３６０﹒８７億元人民幣。
深證成份指數報１２０９８點，跌１４點點或跌０﹒１２％，成交５０４﹒３３億元人民幣
。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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中芯國際（００９８１） ２８﹒５０元 升５﹒５６％
華大科技（０００８５） ０﹒９２元 升３﹒３７％
ＡＳＭ太平洋（００５２２）８２﹒２５元 升１﹒１１％
華虹半導體（０１３４７） ２８﹒１０元 升４﹒４６％
上海復旦（０１３８５） ９﹒３３元 升２﹒０８％
康特隆 （０１９１２） ３﹒２２元 升０﹒６３％
海亮國際（０２３３６） ０﹒２２元 跌０﹒４５％
晶門科技（０２８７８） ０﹒２０元 跌３﹒３８％
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