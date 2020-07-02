【政策解讀】連平：支農支小再貸款和再貼現規模可再擴大

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２日上海專電》人行決定自７月１日起，下調支農再貸款和

支小再貸款利率、再貼現利率各０﹒２５個百分點。植信投資研究院院長連平指出，目前支農支

小再貸款和再貼現利率已在２％左右，利率進一步下行空間雖有，但並不大。相比之下，「量」

的上行空間並沒有明確的天花板，特別是與當前嚴峻的外部疫情和經濟環境、實體經濟逼切的融

資需求，以及與銀行業的實際投放規模相比，支農支小再貸款和再貼現的總體規模並不大。

他認為，應在鼓勵中小銀行加快補充資本的同時，進一步放大支農支小再貸款和貼現額度，

重點向中西部城商行、農商行等地方法人銀行傾斜。例如再增加支農支小再貸款和貼現額度

８０００億元人民幣，實際上也能起到降準５０個點子的效果，但可以豐富貨幣政策工具使用的

多樣性，更加精準地服務好實體經濟中的薄弱環節。



＊下半年貨幣政策不會轉而收緊＊



連平指出，鑒於中國經濟仍在Ｖ型反彈的復甦過程之中，世界經濟衰退的風險依然明顯存在

，中國貨幣政策不會轉而收緊。但隨著國內疫情基本得到控制，經濟循環有序重啟，貨幣政策可

能與上半年有所不同，政策重點將進一步突出「精準滴灌」，引導貨幣流動性直達實體經濟、防

止資金空轉。

在具體時間節點上，連平預計人行有可能在三季度中期以後，待特別國債順利發行完畢之後

，通過減息、降準及公開市場操作等方式引導市場利率適度下行。預計下半年準備金率可能還有

１－２次、幅度為５０－１００個點子左右的調整空間；１年期ＬＰＲ利率可能會有３０－４０

個點子的下調空間。

