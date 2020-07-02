《午市前瞻》資金流入港股維持升勢，專家料國安立法穩定市場氣氛

《經濟通通訊社２日專訊》美國６月份ＡＤＰ私營企業就業數據造好，加上聯儲局會議紀

錄重申將致力動用所有工具支持美國經濟，避險情緒降溫，美元指數及金價回軟。雖然道指走軟

，但標指上揚且納指再創新高，港股今日隨外圍高開１３６點報２４５６３點。未幾，騰訊（０

０７００）、中資金融、內房及本地地產股齊造好，帶動港股半日最多曾漲４１６點高見２４８

４４，破十天線（約２４５８２點）及二十天線（約２４５５４點）。最終港股半日報２４７８

８點，升３６１點或升１﹒４８％，主板成交８９１﹒７４億元。國企指數報９９３１點，升１

７２點或升１﹒７７％。

Ａ股亦造好，上證綜合指數報３０６１點，升３５點或升１﹒１６％，成交２５５７﹒５５

億元人民幣。深證成份指數報１２２１７點，升１０４點或升０﹒８６％，成交３４２４﹒４７

億元人民幣。

重磅股方面，騰訊控股升２﹒６９％，報５１２元，盤中見５１５元破頂；友邦保險（０１

２９９）升１﹒８７％，報７３﹒６５元；匯豐控股（００００５）升１﹒２４％，報３６﹒６

５元；中國移動（００９４１）升２﹒２９％，報５３﹒５元；香港交易所（００３８８）升２

﹒３６％，報３３７﹒８元，盤中見３３８﹒４元創新高。



＊部分內房銷售業績佳，中國金茂飆一成三＊



人幣連日靠穩且部分內房銷售業績佳，帶動板塊抽高。６月銷售逾３７６億人幣按年升五成

七的金茂（００８１７）彈１３﹒３９％，報６﹒１８元；時代中國（０１２３３）飆１２﹒７

１％，報１６﹒１４元；融創中國（０１９１８）升１２﹒９４％，報３６﹒６５元；旭輝控股

（００８８４）升１２﹒４２％，報６﹒７９元；中國奧園（０３８８３）升９﹒５％，報１０

﹒２６元。

藍光嘉寶服務（０２６０６）年初至今累購八家物管公司，刺激板塊回升。藍光嘉寶服務升

１１﹒２１％，報５５﹒０５元；時代鄰里（０９９２８）破頂升６﹒４６％，報１１﹒２元；

新城悅服務（０１７５５）升５﹒５３％，報２１元；永升生活服務（０１９９５）升４﹒１７

％，報１２﹒４８元；佳兆業美好（０２１６８）升５﹒６７％，報３３﹒５５元。

人幣連日靠穩，以及內地券商萬聯證券指出，內地保險行業５月保費保持復甦勢頭，考慮疫

情持續好轉且銷售回暖，看好保險行業後續發展，並指多間內險股估值均處於歷史低位，版塊普

遍上揚。中國人壽（０２６２８）升７﹒４４％，報１６﹒７６元；新華保險（０１３３６）升

６﹒５５％，報２７﹒６５元；中國太保（０２６０１）升５﹒３１％，報２１﹒８元；中國財

險（０２３２８）升５﹒１６％，報６﹒７２元；中國平安（０２３１８）升２﹒０６％，報７

９﹒１元。



＊醫藥相關股繼續熱炒，微創揚９％再創新高＊



醫藥相關股繼續熱炒，微創醫療（００８５３）升８﹒８１％，報３３﹒９５元；愛康醫療

（０１７８９）升９﹒１３％，報２６﹒９元；維亞生物（０１８７３）升５﹒３％，報９﹒１

４元；錦欣生殖（０１９５１）升３﹒１５％，報１２﹒０４元；啟明醫療（０２５００）升４

﹒７１％，報８０﹒１元。

晶片股繼續炒作中芯國際（００９８１）回歸內地創科板，中芯國際升９﹒２６％，報２９

﹒５元；華虹半導體（０１３４７）升１０﹒４１％，報２９﹒７元；ＡＳＭ（００５２２）升

０﹒５５％，報８１﹒８元；上海復旦（０１３８５）升６﹒１３％，報９﹒７元。

已沉寂一段時間的基建相關股同樣普遍隨市抽升，中聯重科（０１１５７）升８﹒８８％，

報６﹒５元；濰柴動力（０２３３８）升７﹒０６％，報１５﹒４６元；三一國際（００６３１

）升８﹒３６％，報３﹒８９元；中國建材（０３３２３）升４﹒４８％，報８﹒６２元；海螺

水泥（００９１４）升４﹒２１％，報５４﹒４元。



＊連敬涵：港區國安法實施穩定市場氣氛，有利地產板塊＊



港區國安法於６月３０日晚正式實施，乞早恆指表現仍是繼續向好，半日收升逾３６０點在

２４８００水平。勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵向《經濟通通訊社》表示，滬指升破３０

００點阻力位置，且美股造好，牽動港股升勢。加上港區國安法正式實行，料使市場氣氛更加穩

定，且市場憧憬內地對香港有政策支持，吸引資金流入，料大市會維持上升勢頭。今早地產股升

勢強勁，連敬涵表示，地產板塊表現受消息帶動上升，國安法落實亦為市場帶來信心。對比內房

與本地地產板塊，他更看好內房股。因他認為本地地產板塊升幅不算大，算是下跌後回彈表現。

他看好世茂集團（００８１３）上升潛力，認為其財政表現好，可考慮至３４元水平時趁低吸納

，目標價則為４０元。而對於本地地產股新世界發展（０００１７）（臨時編號０２９０９），

他指雖有資金流入，但料當其達２５０天線，約３９元位置會遇阻力位。（ｊｃ、ｋｓ）

