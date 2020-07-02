港區國安法引發中國與英美歐外交角力，英國將延長３００萬符合英國國民海外護照
（ＢＮＯ）資格港人居留期至５年，最快６年可申入籍。
英國首相約翰遜表示，將合資格申請ＢＮＯ的香港人，延長現時６個月的「有限居留許可」
，以作回應。
英國外相藍韜文強調，英方會信守對港人的承諾，亦會兌現對ＢＮＯ持有人的承諾。他表示
，ＢＮＯ持有人將獲得在英國工作或學習的５年居留許可，之後可申請定居，再經過１２個月的
定居身份，便可以申請公民身份，不會設配額。《香港經濟日報》
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02/07/2020 08:30
【國安立法】約翰遜：英將延ＢＮＯ港人居留許可，最快６年申入籍
港區國安法引發中國與英美歐外交角力，英國將延長３００萬符合英國國民海外護照
（ＢＮＯ）資格港人居留期至５年，最快６年可申入籍。
英國首相約翰遜表示，將合資格申請ＢＮＯ的香港人，延長現時６個月的「有限居留許可」
，以作回應。
英國外相藍韜文強調，英方會信守對港人的承諾，亦會兌現對ＢＮＯ持有人的承諾。他表示
，ＢＮＯ持有人將獲得在英國工作或學習的５年居留許可，之後可申請定居，再經過１２個月的
定居身份，便可以申請公民身份，不會設配額。《香港經濟日報》
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