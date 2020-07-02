【新冠肺炎】港昨日新增２８人確診，本地個案再現患婦疑家居感染

本地新冠肺炎個案再現，本港昨（１日）單日新增２８人確診，當中涉及大圍美田邨美秀樓

一名４６歲患婦，上周出現徵狀，其同住丈夫及兒子早前美國返港，家居檢疫期間確診。

患婦發病後曾到藍田向私家醫生陳業宏求診，亦曾訪大圍街市及美田邨一超市。衛生防護中

心昨向美秀樓居民及患婦曾訪之處所職員派樣本瓶檢測。

衛生防護中心相信患婦或透過與丈夫及兒子在家居接觸受感染，列為與輸入個案有流行病學

關連個案。《香港經濟日報》

