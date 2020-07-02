《新股上市》羅兵咸料本港全年新股集資額２３００－２６００億元

《經濟通通訊社２日專訊》羅兵咸永道表示，預期今年香港有１８０家企業上市，當中主板

市場首次上市企業有１６５家，全年總集資額達到２３００－２６００億元，有望擠身全球三甲

。該行預計，今年全年有６－８間中概股來港第二上市，下半年將有４－６間，相信未來幾年中

概股回流的趨勢將持續。

該行指，生物科技和其他新經濟企業將成為下半年上市活動的主要驅動力，估計全年將有超

過１０家生物科技企業在港交所（００３８８）成功上市。

２０２０年上半年，香港總共有６４家新股上市，募集資金總額達到８７５億元，按年升

２２％。當中主板表現強勁，共錄得５４宗及８７２億元集資額，雖然公司數量減少了２１％，

但集資金額則增加了２２％，主要受惠於有兩間大型中概股到香港作第二上市。



＊Ａ股市場全年集資額有望超３０００億人幣＊



Ａ股市場方面，羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦表示，自科創板在一年前推出以

來，已成功促進中國資本市場的多元化；深圳創業板註冊制改革加快，將有助於創新型中小企業

上市，有利於中國資本市場健康發展。他預計，Ａ股全年將會有３００宗ＩＰＯ，集資金額有望

超過３０００億元人民幣。

黃煒邦指，中國是個多層次資本化市場，香港的優勢是可接軌國際投資者，以及港幣的流通

性，又指遞交上市申請的企業未有減少，未見本港金融中心地位有減退。他又透露，羅兵咸永道

現時正處理３００間企業上市，當中有一半都是香港上市。（ｃｗ）

