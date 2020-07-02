【國安立法】中小型企業總商會：國安法落實可帶來穩定營商環境

《經濟通通訊社２日專訊》香港中小型企業總商會表示，歡迎並支持全國人大常委會根據

《憲法》和《基本法》賦予的權力，通過《港區維護國家安全法》，用以防範、制止和懲治極少

數危害國家安全的違法行為，保障絕大多數奉公守法的香港市民及中小企業，保障他們的生命財

產，以及根據《基本法》所享有的各種權利與自由。

該會認為，自去年以來的各種暴力行徑，以及所謂港獨思想的出現，除了挑戰「一國兩制」

的原則與底線外，更嚴重衝擊香港穩定的營商環境，削弱香港作為國際金融和商業中心的實力和

競爭力，各種街頭暴力、網絡欺凌對香港中小企業的生存造成沉重打擊。

該會相信《港區國安法》的落實，除可有效阻嚇敵對勢力對香港內部事務的干預外，亦為香

港帶來一個穩定的營商環境，有利中小企業繼續經營，更因為有法例的保障，國家可更安心地將

更多與國家經濟安全攸關的政策，例如離岸人民幣業務樞紐、開發更多離岸人民幣、大宗商品及

其他風險管理工具等在香港落實，本港的中小企業亦能受惠。

該會期望特區政府在《港區國安法》落實後更積極有為，在回復社會穩定的同時，透過各種

更進取的政策、更創新的思維，為香港中小企業的發展提供更有力的支援。（ｂｉ）

