《本港樓市》黃遠輝：新一期居屋售價或下調，折扣不會少於６３折

《經濟通通訊社２日專訊》房委會資助房屋小組主席黃遠輝於電台節目後表示，下月接受申
請的新一期居屋初步以市價６３折定價，但因數據本身滯後，加上不少人認為未來一段時間經濟
下行，或會影響非業主家庭的入息中位數，小組經考慮後，將考慮第二季數據作彈性處理，最終
折扣不會少於６３折，綠白表比例會由５：５改至４：６。
另外，他表示，將在下月會議上，討論寬免２個月公屋租金的建議。（ｃｌ）
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