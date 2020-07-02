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02/07/2020 16:41

【新賣地表】梁志堅：會德豐研入標中環商業地王，國安法可穩信心

　　《經濟通通訊社２日專訊》會德豐副主席梁志堅表示，集團對中環新海濱商業地有興趣，正
考慮入標。他指政府過去亦曾使用「雙信封」入標方式，認為有好處，目前住宅土地短缺，相信
政府會想辦法。
　　對於《港區國安法》生效，他認為，國安法最少可以提供一個指標，對過往暴亂、不合規的
行為有制裁的方式，他不擔心國安法會為樓市帶來隱憂，反而相信可以恢復港人投資信心，讓市
民可以安心置業，預計下半年樓價會有健康增長，現時至年底將有最少半成上升空間。（ｃｌ）

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