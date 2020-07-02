【新賣地表】梁志堅：會德豐研入標中環商業地王，國安法可穩信心

《經濟通通訊社２日專訊》會德豐副主席梁志堅表示，集團對中環新海濱商業地有興趣，正

考慮入標。他指政府過去亦曾使用「雙信封」入標方式，認為有好處，目前住宅土地短缺，相信

政府會想辦法。

對於《港區國安法》生效，他認為，國安法最少可以提供一個指標，對過往暴亂、不合規的

行為有制裁的方式，他不擔心國安法會為樓市帶來隱憂，反而相信可以恢復港人投資信心，讓市

民可以安心置業，預計下半年樓價會有健康增長，現時至年底將有最少半成上升空間。（ｃｌ）

