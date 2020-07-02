李嘉誠及李澤鉅再斥１﹒２億元增持長實２６０﹒４５萬股

《經濟通通訊社２日專訊》長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅續增持長實（０１１１３）

股份。一間李嘉誠（環球）基金會全資擁有之公司於今年６月２４日、２６日、２９日及３０日

，以平均價每股４７﹒５５２５元、４７﹒３４６２元、４６﹒６９３３元及４６﹒１８２８元

購入長實共２６０﹒４５萬股，涉資１﹒２１億元。

增持後，李嘉誠於長實的持股量由３５﹒２％增至３５﹒２７％，李澤鉅持股量由

３５﹒２７％增至３５﹒３４％。（ｂｉ）

