李嘉誠及李澤鉅再斥１﹒２億元增持長實２６０﹒４５萬股

《經濟通通訊社２日專訊》長和系資深顧問李嘉誠及主席李澤鉅續增持長實（０１１１３）
股份。一間李嘉誠（環球）基金會全資擁有之公司於今年６月２４日、２６日、２９日及３０日
，以平均價每股４７﹒５５２５元、４７﹒３４６２元、４６﹒６９３３元及４６﹒１８２８元
購入長實共２６０﹒４５萬股，涉資１﹒２１億元。
增持後，李嘉誠於長實的持股量由３５﹒２％增至３５﹒２７％，李澤鉅持股量由
３５﹒２７％增至３５﹒３４％。（ｂｉ）
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