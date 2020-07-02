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02/07/2020 15:42

【國安立法】馬道立：指定法官任命根據專業才能而非政治等因素

　　《經濟通通訊社２日專訊》《港區國安法》本周二晚刊憲生效，終審法院首席法官馬道立發
表聲明稱，指定法官及相關的法庭運作必須符合《基本法》的規定，所有指定法官將來自司法機
構的現任法官。指定法官的任命必須根據其本人的司法及專業才能。這是任命法官時須考慮的唯
一準則。這亦表示法官的指定不應根據任何其他因素，例如政治上的考慮因素。

＊特首指定法官會諮詢首席法官＊

　　馬道立指出，正如政府於７月１日發出有關《國家安全法》的小冊子所述，指定法官是由行
政長官經諮詢終審法院首席法官後作出指定。按照《基本法》第八十八條而任命的法官，都是根
據由終審法院首席法官擔任主席的司法人員推薦委員會的推薦，由行政長官作出任命。這個安排
在香港一直沿用已久。

＊擁外國國籍法官不會排除在外＊

　　他續稱，擁有外國國籍的法官並不排除在指定法官之外。他們是根據《基本法》明確允許而
獲任命在香港出任法官。這些法官包括來自普通法適用地區的香港終審法院非常任法官，《國家
安全法》第四十四條規定指定若干名法官作為指定法官，這並不意味着在司法機構工作的其他法
官不適合獲指定。
　　他強調，在考慮個別法官是否適合獲指定時，必須考慮所有法律上的反對原因，而當指定法
官的任期屆滿時，其他合適的法官亦可獲指定成為指定法官。這個安排尤其適用於來自普通法適
用地區的香港終審法院非常任法官。（ｂｎ）

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