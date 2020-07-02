《小傳日記》ＡＨ股齊飛，ＱＱ又再起，重上二萬五，升勢真兇狠！

《小傳日記》魚缸７月一起局就有唔錯表現，唔通今年真係會七翻身？上日花旗國公布６月

ＡＤＰ數據，稍微為花旗「孖屐」沖喜吓，今早亞洲個個都高開，香江呢邊高開百幾點之後越升

越有，盤中高見過２５１２４點，仲係全日最高位收市！而神州今日兩市合共都有過萬億元成交

，帶旺埋ＡＨ兩個陣地。個股方面，本地磚頭佬同內房表現強勁，大行中金、花旗都為內房吹奏

，潤地（０１１０９）飆近８巴仙；而分析話保費持續復甦，刺激國壽（０２６２８）飛起近一

成，仲做埋最佳藍戰士！最終恆指收報２５１２４點，升６９７點或近３巴仙，主板成交１７５

９﹒９０億銀大增近四成四。國貨收報１００５６點，升２９８點或逾３巴仙。

神州Ａ場都叻仔，上證綜指收報３０９０點，升６４點或逾２巴仙；深證成指收報１２２６

９點，升１５６點或逾１巴仙。兩市合共成交１０７９９﹒１４億元人仔。

大隻藍戰士方面，大象（００００５）飛起逾３巴仙，報３７﹒３銀；羅兵咸預計今年全年

新股集資２３００億，刺激生發發（００３８８）升逾６巴仙兼破頂，報３５０元；ＱＱ（００

７００）有新ＧＡＭＥ之餘，又預備派中期業績，股價飆近４巴仙，報５１８﹒５元；神州移動

（００９４１）升逾４巴仙，報５４﹒５銀；ＡＩＡ（０１２９９）跳高逾３巴仙，報７４﹒７

銀。



＊中芯真高興升到唔見影，新經濟同賀缸友齊買貨＊



中芯（００９８１）呢期真威水，秒速回Ａ之餘，股價幾乎日日破頂，今日再突破埋３０銀

歷史新高位，真係升到唔見影，今日飆升一成七，收報３１﹒６銀；華虹半導體（０１３４７）

跟漲近一成一，報２９﹒８銀；ＡＳＭ太平洋（００５２２）飛起逾２巴仙，報８３﹒１銀；上

海復旦（０１３８５）同樣彈高一成一，報１０﹒１８銀；康特隆（０１９１２）飆逾７巴仙，

報３﹒４３銀。

新經濟股一樣咁叻仔，好似美團（０３６９０）４５度咁升，今日見過１８１銀，真係升市

勿估頂，今日收升逾４巴仙，報１７９﹒４銀；阿里巴巴（０９９８８）踢高逾２巴仙，報２１

４﹒４銀；京東集團（０９６１８）抽高近２巴仙，報２３５﹒８銀；網易（０９９９９）漲近

１巴仙，報１３４﹒９銀；微盟集團（０２０１３）飛起逾一成，報１０﹒７８銀。





＊磚頭未升夠缸友齊熱購，內房上市熱前景好鬼掂＊



早一排磚頭佬日日捱沽，令到成個版塊被低估，今日有資金流入，磚頭佬又點會放過呢？一

於大炒特炒！新世界（０２９０９）勁升近８巴仙，報３９﹒６銀；信置（０００８３）飛上近

６巴仙，報１０﹒３銀；恆隆地產（００１０１）抽高逾５巴仙，報１９﹒３２銀；恆基地產（

０００１２）跳高４﹒０８巴仙，報３０﹒６銀。

央行喺噚日（１日）已經開始下調再貸款利率、再貼現率、同埋金融穩定再貸款利率，令到

地產股齊齊走高！內房股表現比本地地產股好，或因內房掀起分拆物管業務上市潮以致爆升！加

上國安法落實預計可以穩定市場氣氛，帶動內房走高。融創中國（０１９１８）踢高逾１４巴仙

，報３７﹒１５銀；中國金茂（００８１７）彈高近１４巴仙，報６﹒２銀；旭輝控股（００８

８４）飛上近１４巴仙，報６﹒８７銀；綠城中國（０３９００）彈高逾１３巴仙，報８﹒７５

銀；中國奧園（０３８８３）跳升１２巴仙，報１０﹒５２銀。



＊蘋果孖寶勁手機佬飛升 賭佬無得撈開關無煩惱＊



據報蘋果公司盡量縮短５Ｇ手機生產延遲時間，拉起瑞聲同舜宇孖寶，而手機設備股亦隨市

造好！瑞聲科技（０２０１８）彈逾３巴仙，報４９﹒１銀；舜宇光學科技（０２３８２）飆逾

２巴仙，報１２６﹒８銀；富智康集團（０２０３８）抽高近５巴仙，報０﹒８７銀；丘鈦科技

（０１４７８）踢高近４巴仙，報１０﹒４６銀。

濠賭股方面，馬交博監局公布當地６月博彩收入只得７﹒１６億澳銀，按年大跌９７巴仙，

喺疫情爆發以嚟最差月份！但係澳大博彩研究所預計結果７月通關，賭收或者可以上到８０億澳

銀，抵銷６月最差賭收表現，消息為賭股帶來憧憬，澳博控股（００８８０）彈高逾３巴仙，報

８﹒８７銀；永利澳門（０１１２８）彈近２巴仙，報１３﹒５６銀；銀娛（０００２７）跳上

近２巴仙，報５３﹒６銀；金沙中國（０１９２８）漲近１巴仙，報３０﹒６５銀。請請！



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