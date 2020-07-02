【國安立法】港區國安法四罪行最高判囚終身，違法者喪失參選權

《經濟通通訊社２日專訊》《港區國安法》周二（３０日）通過及正式生效，有關法律條文

列明主要針對分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動及勾結外國或境外勢力危害國家安全四項罪行

，但不具追溯期，量刑起點分三級，刑期會按嚴重程度判處，最高可判囚終身，不接受司法覆核

，嚴重個案中央可保留管轄權，案件有機會移送內地審訊。



＊分裂國家罪刑罰設三級制，最高判處終身監禁＊



當中，分裂國家罪指任何人組織、策劃、實施或者參與實施分裂國家、破壞國家統一行為，

不論是否使用武力都屬違法。行為包括將特區或中國其他任何部分分離出去、非法改變特區或中

國其他任何部分的法律地位、將特區或中國其他任何部分轉歸外國統治。

刑罰設三級制，首要分子或罪行重大，最高可判處終身監禁，最低亦判囚十年，積極參加者

囚三至十年，其他參加者最高囚三年。煽動、協助、教唆、以金錢等資助分裂國家，嚴重須囚五

至十年，情節較輕最高囚五年。



＊顛覆國家政權罪最高判處終身監禁＊



顛覆國家政權罪方面，涉及組織、策劃、實施或參與實施以武力，或其他非法手段推翻、

破壞中國憲法確立的根本制度，推翻中國或特區政權機關，嚴重干擾、阻撓、破壞中國或特區政

權機關依法履行職能，攻擊、破壞特區政權機關履職場所及設施，致使其無法正常履行職能，都

屬違法。刑罰亦設三級制，最嚴重可判處終身監禁，而煽動、協助或資助犯罪者，最高都可以判

囚十年。



＊恐怖活動罪最高判終身監禁，宣揚煽動判十年＊



恐怖活動罪方面，組織、策劃、實施、參與或威脅實施恐怖活動，以脅逼中央或特區政府，

以圖實現政治主張。致人重傷、死亡或財產遭重大損失，最高可判囚終身監禁，組織、領導恐怖

活動的最高可判囚終身監禁，並沒收財產，而提供培訓、武器、資金、運輸等，或製造、管有爆

炸性等物質，宣揚恐怖主義、煽動恐怖活動，最嚴重可囚十年、罰款或沒收財產。



＊勾結外國或者境外勢力者可判３年至終身監禁＊



至於勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，為外國或境外機構竊取、刺探、收買、非法提供

涉及國家安全的國家秘密或者情報，請求外國或者境外機構實施、串謀或收受支援實施以下行為

，包括發動戰爭或以武力威脅中國主權、統一和領土完整、對特區或中央政府的法律和政策嚴重

阻撓、對特區選舉操控、破壞、對特區或中國進行制裁、封鎖或者採取其他敵對行動、通過非法

方式，引發特區居民對中央或特區政府的憎恨。違者可囚三至十年不等，罪行嚴重者可判囚十年

以上或終身監禁。而境外機構、人員，按共同犯罪定罪處刑。



＊違國安法即喪失參選權＊



另外，任何人被裁定觸犯危害國家安全罪行，即喪失參選立法會、區議會選舉或特首選舉委

員會委員的資格，亦不能參與特區政府任何公職。公職人員、公務員、立法會議員和公務員等一

旦被判違反國安法，會即時被ＤＱ其職務，亦喪失參選或者出任以上職務的資格，由於法例沒列

明喪失參選的期限，干犯國安法的人很大可能因此被剝奪政治權利終身。

條文內容亦指出，凡有危害國家安全言行的人士，不得被指定為審理危害國家安全案件的法

官。在獲任指定法官期間，如有危害國家安全言行者，終止其指定法官資格。

