【新冠肺炎】傳今年凍薪，港鐵（０００６６）：月內將有決定

《經濟通通訊社２日專訊》疫情下港鐵（０００６６）客量大幅下跌，鐵路服務收入大減，
近日有傳港鐵本月的薪酬調整將有凍薪計劃，惹來工會擔憂，並於周二（３０日）與港鐵管理層
開會表達不滿。
如港鐵最終落實凍薪，將為１７年來再次凍薪，對上一次為２００３年。
港鐵回應表示，最終方案本月會有決定。工會則稱，如落實凍薪，將有應對計劃，但現不便
透露。（ｈｌ）
新型肺炎專輯 - 最新疫情發展和防疫貼士即睇
|香港政情01/07/2020
【國安立法】李家超:警務處成立國家安全處，正物色主管人選
|香港政情01/07/2020
【國安立法】鄭若驊:違反國安法喪失參選資格，或被視為終身
|香港政情01/07/2020
【國安立法】林鄭:港區國安法立法體現中央對特區政府有高度信心
|香港政情01/07/2020
【國安立法】沈春耀：考慮到香港國安法特殊性和敏威性，因此沒公開徵意見
|香港政情01/07/2020
【國安立法】張曉明：對保持香港國際經濟地位不擔心
|香港政情01/07/2020
【國安立法】張曉明：謠傳港鐵太子站打死人將不滿指向警方或犯罪
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰