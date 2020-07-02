【新冠肺炎】傳今年凍薪，港鐵（０００６６）：月內將有決定

《經濟通通訊社２日專訊》疫情下港鐵（０００６６）客量大幅下跌，鐵路服務收入大減，

近日有傳港鐵本月的薪酬調整將有凍薪計劃，惹來工會擔憂，並於周二（３０日）與港鐵管理層

開會表達不滿。

如港鐵最終落實凍薪，將為１７年來再次凍薪，對上一次為２００３年。

港鐵回應表示，最終方案本月會有決定。工會則稱，如落實凍薪，將有應對計劃，但現不便

透露。（ｈｌ）

