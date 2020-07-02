Ａ股價量齊升，港股漲６９７點收２５１２４，成交１７６０億元

《經濟通通訊社２日專訊》美國６月份ＡＤＰ私營企業就業數據造好，加上聯儲局會議紀錄

重申將致力動用所有工具支持美國經濟，加上６月財新中國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）錄

得５１﹒２，較５月提高０﹒５個百分點，亦高於市場預期的５０﹒５，為今年以來最高，連續

兩個月處於擴張區間。港股今日高開１３６點報２４５６３點後，中資金融、中港地產股造好，

騰訊（００７００）、港交所（００３８８）雙雙破頂。今日Ａ股兩市錄大筆資金流入，成交破

萬億，刺激港股午後升勢淩厲，恆指最終升６９７點或２﹒８５％，收於全日最高報２５１２４

點，破二十天（２４５７２點）、百天線（２４６６３點），主板成交高達１７５９﹒９億元，

較七一假期前多４３﹒６８％。國指收報１００５６點，升２９８點或３﹒０６％。

重磅股全線抽高，羅兵咸永道表示，預期今年有１８０家企業到港交所（００３８８）上市

，總集資額達２３００至２６００億元，有望擠身全球三甲，港交所收升６﹒０６％，報３５０

元，騰訊（００７００）升３﹒９９％，報５１８﹒５元。匯控（００００５）走高３﹒０４％

，報３７﹒３元；中移動（００９４１）漲４﹒２１％，報５４﹒５元；建行（００９３９）升

２﹒８７％，報６﹒０９元；友邦（０１２９９）升３﹒３２％，報７４﹒７元。

受惠中資劵商及內房抽高，Ａ股兩市造好，上證綜指收報３０９０點，升６４點或

２﹒１３％；深證成指報１２２６９點，升１５６點或１﹒２９％﹒兩市總成交高達

１０７９８﹒９８億人民幣。



＊中芯回Ａ價先漲，急飆逾１７％＊



萬聯證券指出，中國保險行業５月保費保持復甦勢頭，人身險增速達兩位數，考慮疫情持續

好轉且銷售回暖、短期失業率上升間接推動保險經記人數增長、看好行業後續發展，指目前國壽

（０２６２８）、平保（０２３１８）、太保（０２６０１）等估值均處於歷史低位。國壽為本

日表現最佳藍籌，升９﹒７４％，報１７﹒１２元；平保漲３﹒１６％，報７９﹒９５元；太保

漲７﹒４９％，報２２﹒２５元。新華保險（０１３３６）炒高１０﹒４％，報２８﹒６５元；

眾安在線（０６０６０）揚６％，報４０﹒６５元。

中芯（００９８１）公布Ａ股發行價，據外媒引述中芯聯席保薦機構的投價報告稱，中芯科

創板ＩＰＯ的合理估值區間在３８﹒２９元至４４﹒４３元人民幣，折合約４１﹒９９元至

４８﹒７２元。中芯今日破頂，收於全日最高位３１﹒６元，漲１７﹒０４％。另外，已宣布回

Ａ的有君實生物（０１８７７）、石藥（０１０９３）及吉利汽車（００１７５），君實及吉利

分別收升４﹒０３％和３﹒１１％，報５８﹒１元及１２﹒５８元。石藥軟０﹒６８％，報

１４﹒５４元，為本日表現最差藍籌。

中國７月首批遊戲版號昨日公布，此次共發放５６張版號，網易（０９９９９）、心動公司

（０２４００）及金山軟件（０３８８８）等均有收穫。網易微升０﹒９７％，報１３４﹒９元

；心動公司走高９﹒７３％，報３２﹒７元；金山軟件揚５﹒２７％，報３７﹒９５元。



＊花旗唱好中港發展商，新世界漲近８％＊



多間內房６月銷售額向好，金茂（００８１７）６月份簽約銷售額按年升約５７％，股價收

升１３﹒７６％，報６﹒２元。富力地產（０２７７７）６月份銷售額約１４５﹒１億人幣，按

年上升３７％，總結上半年銷售額按年漲四成，股價亦揚４﹒５５％，報９﹒４３元。花旗指，

３４間上市內房上月銷售按年升１３％創新高，較該行預期好，舉列多隻首選股，旭輝

（００８８４）漲１３﹒７４％，報６﹒８７元；龍湖（００９６０）升３﹒３９％，報

３８﹒１元；合景泰富（０１８１３）走高７﹒３７％，報１３﹒９８元。

對於本港樓市，花旗指發展商下半年前景變得略為正面，大眾市場的住宅需求繼續具有彈性

，預期至年底樓價會升５％至１０％，認為新地（０００１６）及新世界（０２９０９）可以買

入，新地收升２﹒４８％，報１０１﹒４元，新世界早前獲大摩調升目標價至４８元，今漲

７﹒６１％，報３９﹒６元。恆地（０００１２）升４﹒０８％，報３０﹒６元；信置

（０００８３）揚５﹒６４％，報１０﹒３元。另外利嘉閣認為，「港區國安法」通過料可穩定

市場，帶動樓市進一步復甦。

思捷（００３３０）公布未來３個月重組計劃，計劃全球裁員１２００名，約１００名在港

員工受累，及關閉５０間店舖等以節省逾９億元，收升３﹒５７％，報０﹒８７元。港視

（００１１３７）料中期虧轉盈，不包括約１６３０萬元補助，純利至少錄９０００萬元，炒高

１６﹒１８％，報５﹒１７元。必瘦站（０１８３０），全年純利按年增１３％，連同特息，每

股派息３４仙，收漲１５﹒２２％，報３﹒１８元。維達（０３３３１）獲中金上調目標價

２４﹒５％，稱第二季業績可超過市場預期，股價揚９﹒７５％，報３０﹒４元。（ｎｓ）

