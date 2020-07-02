《鍾之日記》港股７月開局紅，Ａ場成交破萬億

《鍾之日記》７月２日，香港天氣：晴。香江魚缸：漲。祖國股市：升。



港區國安法７月１日落地生效，官方形容這是香港由亂到治的重大轉折點。不過，西方國家

卻對此持異議，認為是「一國兩制」的終結。中美關係降至冰點，美國除了繼續中止香港的特殊

地位待遇外，還著手循多方面壓制中國，包括認定華為及中興對美國國家安全構成威脅、制裁中

國打壓新疆人權的行為、對受制裁中國官員有往來關係的銀行實施制裁等，共和黨還擬禁止中國

軍方擁有或控制的中資公司在美國資本市場營運。

安定才可造就繁榮，七一回歸假期後的香港股市氣勢如虹，港股高開１３６點報２４５６３

點後，中資金融、中港地產股造好，騰訊（００７００）、港交所（００３８８）雙雙破頂，恆

指最終升６９７點或２﹒８５％，收於全日最高報２５１２４點，主板成交高達１７５９﹒９億

元，較七一假期前多４３﹒６８％。港交所收升６﹒０６％，報３５０元，騰訊升３﹒９９％，

報５１８﹒５元。匯控（００００５）走高３﹒０４％，報３７﹒３元。



＊外資急回，Ａ場上攻三千一＊



滬綜指昨日（１日）自今年３月以來首度升破３０００點後，今日繼續上攻，在陸股通重啟

外資急返之下，全日外資通過陸股通流入１７１﹒１５億元（人民幣．下同），創６月１９日以

來最多；多個權重板塊錄得顯著升幅，午後金融股更全線飆升，帶動滬指全日暴升２﹒１３％，

報３０９０﹒５７點，是自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發後的股市新高。深成指升１﹒２９％，惟

創業板指反高潮，全日僅升０﹒２％。

外資推高股指水平之餘，亦大幅刺激資本市場交投熱度，兩市全日成交達到１０８０１億元

人民幣，是今年３月１０日以來成交首次衝破萬億關口。據Ｗｉｎｄ數據顯示，外資今日通過陸

股通全天合計買賣總額１４９１﹒７億元人民幣，創歷史新高，交投旺盛同樣利好券商股。



＊龍頭合併再聞樓梯響，券商板塊瘋漲不停＊



中資券商股異常暴升，光大證券（０６１７８）狂飆２７％，中信建投（０６０６６）漲

１５﹒４％，中國銀河（０６８８１）升１１﹒５％，海通證券（０６８３７）抽高１１﹒２％

，中信証券（０６０３０）升１０﹒５％，國泰君安（０２６１１）升９﹒３％，招商證券

（０６０９９）升８﹒８％，廣發証券（０１７７６）升８﹒６％，中金公司（０３９０８）抽

高８﹒２％。

在港股尾盤時段，外電傳出消息指，中國正在加快兩家龍頭券商的合併進程，根據最新提議

，中信証券的母公司中信集團將作為主收購方，購買中信建投的股份，從而中信集團成為中信建

投的最大股東。在未來，中信証券及中信建投預計將合併出一個規模８２０億美元的行業巨擘，

同時引發其他中資券商的整合潮。

消息又指，兩大券商的黨委已經批准有關計劃，中信集團正在爭取國務院的支持，之後會向

中央匯金呈交細節。

由於中國金融業持續對外擴大開放，券商界未來將面對摩根士丹利、摩根大通、高盛等華爾

街大行的直接競爭，但中資券商的市值遠遜於這些大行，所以券商合併或是未來的出路，傳中國

監管機構同時亦在考慮向部分大型國有商業銀行試點發放券商牌照，以應對過江龍的競爭。



＊美、印夾擊，中興跑輸市＊



中國科網企業繼續成為國際針對的對象。美國聯邦通訊委員會周三宣布，認定華為、中興通

訊（００７６３）對美國國家安全構成威脅，禁止美國企業利用政府資金購買上述兩間公司的設

備，強調不能並不允許中國利用網絡漏洞，危及美國關鍵通訊基礎設施。美國商務部部長羅斯表

示贊成聯邦通訊委員會今次的行動，強調對於將香港作為亞洲總部的公司而言，今次可能是重新

考慮的好機會。

另一方面，中印邊境衝突令兩國角力持續升級。繼日前印度以國家安全為理由，禁用包括字

節跳動旗下的抖音（ＴｉｋＴｏｋ）、騰訊的微信等５９款中國應用程式後，印度總理莫迪也「

身體力行」註銷微博帳號，並刪除所有文章。

與此同時，外電引述消息報道指，印度政府計劃建議當地電訊運營商不可購買中國電訊設備

商華為、中興生產的設備。據悉，印度政府計劃審查當地國有企業與中國簽訂的合約。

華為、中興成國際間的「箭靶」，儘管魚缸今日急漲，惟中興今日最多跌近６％，雖尾段仍

有收復失地，但收市仍逆市跌１﹒１％。其他電訊設備股則隨市造好，鐵塔（００７８８）漲

６﹒６％，長飛光纖（０６８６９）漲３﹒２％，中通服（００５５２）亦彈２﹒９％。



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