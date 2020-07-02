【政策解讀】人行時隔十二年降再貼現利率，中金指利好或相對有限

《經濟通通訊社２日專訊》人民銀行７月１日起下調再貸款、再貼現利率，是繼２００８年

１１月「金融海嘯」後，人行首次下調再貼現利率；年內第二次下調再貸款利率。其中，支農再

貸款、支小再貸款利率下調０﹒２５個百分點，調整後，３個月、６個月和１年期支農再貸款、

支小再貸款利率分別為１﹒９５％、２﹒１５％和２﹒２５％。再貼現利率同時下調０﹒２５個

百分點至２％。

此外，人行還下調金融穩定再貸款利率０﹒５個百分點，調整後，金融穩定再貸款利率為

１﹒７５％，金融穩定再貸款（延期期間）利率為３﹒７７％。

中金公司固收研究團隊認為，再貸款再貼現利率的調降有利於引導銀行信貸投放利率的回落

，支持企業融資，但強調，利好的程度可能相對有限。



＊銀行當前面臨額度不足而非融資成本抬升＊



該行解釋，人行下調再貸款和再貼現利率，銀行就可以以更低的成本將手頭未到期的貸款或

票據質押給人行進行融資，因此可以激勵銀行更多投放貸款和票據。不過，考慮到利率調降的幅

度和再貸款再貼現剩餘的額度，銀行成本節約金額可能相對有限；另一方面，銀行當前面臨額度

不足，而不是融資成本抬升的問題，因此認為調降利率效果可能有限。

該行強調，人行調降再貸款再貼現利率，反映人行在結構性政策方面持續發力。同時體現完

善支持實體融資貨幣政策工具、引導實體融資利率下降的意圖。後續來看，在中外疫情反覆、社

融等廣義流動性指標重新放緩並壓制經濟斜率的情況下，認為貨幣政策仍有望重新放鬆來予以配

合，利率水平也有望重新回落，建議投資者珍惜當下的配置良機。（ａｃ）

