【人行操作】中信証券：人行或重啟降準以支持後市信貸投放

《經濟通通訊社２日專訊》中信證券發文稱，展望後市，７月流動性缺口的壓力較大，預料

人行可能重啟降準操作以支持後市信貸投放；同時金融體系讓利１﹒５萬億元人幣的政策目標也

要求後市政策利率進行一定程度調降。銀行間流動性合理充裕的局面可能不會有變化，在基本面

變化幅度較小，貨幣政策或有超預期的背景下，長端收益率可能存在一定的交易機會。（ａｃ）

