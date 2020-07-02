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即市新聞

02/07/2020 12:00

【中概焦點】拼多多：ＣＴＯ陳磊任首席執行官，黃崢續擔任董事長

　　《經濟通通訊社２日專訊》美國上市近兩年之際，拼多多確認組織升級。拼多多創始人、董
事長黃崢通過致全員信的方式宣布，經董事會批准，公司原ＣＴＯ陳磊將出任首席執行官，黃崢
則繼續擔任董事長。
　　同時，拼多多任命高級副總裁朱健翀為首席法務官（Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｃｏｕｎｓｅｌ），
任命馬靖為公司財務副總裁。
　　此次調整後，黃崢將花更多時間和董事會制定公司中長期戰略，研究完善包括合夥人機制在
內的公司治理結構，努力從制度層面推進拼多多再上台階，逐步成為有國際競爭力的公眾機構。

＊黃崢名下７﹒７４％股份予合夥人集體，正式成立「繁星慈善基金」＊

　　黃崢又公布，將繼續建立和完善合夥人制度，劃出個人名下拼多多上市公司的７﹒７４％股
份給到拼多多合夥人集體。其中一部分可以在不影響拼多多現有股東利益情況下，進行一些長期
基礎研究和社會公益等方面的探索，為公司提供額外的長期動力與蓄電池；一部分可以作為未來
管理層的補充激勵。
　　同時，伴隨此次調整，黃崢還將按照ＩＰＯ時的承諾，連同創始團隊一起，捐贈２﹒３７％
的公司股份，正式成立「繁星慈善基金」，旨在推動社會責任建設和科學研究。該慈善基金為不
可撤銷的慈善基金，由獨立受托人管理，保證慈善基金的所有資產全部用於公益用途。（ｊｔ）

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