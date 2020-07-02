【政策解讀】國泰君安：專項債一石三鳥，有利政府、中小銀行企業

《經濟通通訊社２日專訊》內地允許地方政府專項債合理支持中小銀行補充資本金，國泰君

安發表報告點評指出，專項債補充資本金是一石三鳥。

從實體角度看，由於中小銀行的主要客群是地方中小企業，因此支持中小銀行就是定向對中

小企業寬信用，中小企業信貸可得性提高，債務周期加速回暖。從銀行角度看，緩解了短期資本

金壓力，提升了擴表和消化不良的能力。

另外，該政策在財政收入有限情況下，維持政府在銀行的大股東地位，保證銀行股權結構健

康，規避外來資本扭曲銀行經營的風險。政策重心由「銀行讓利實體」逐漸轉向為「通過支持銀

行來支持實體」，支持中小銀行就是定向對中小企業寬信用，這有助於對板塊的悲觀情緒邊際修

復，重點推薦下行周期優勢突出的零售龍頭銀行：招商銀行（０３９６８）、寧波銀行

（深：００２１４２）、平安銀行（０２３１８）、郵儲銀行（０１６５８）。（ｊｔ）



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