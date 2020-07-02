【政策解讀】興業：中小銀行資本補充承壓，專項債或成契機促改革

《經濟通通訊社２日專訊》內地允許地方政府專項債合理支持中小銀行補充資本金，興業研

究對此作出點評表示，當前中小銀行的資本補充存在壓力，對信貸投放形成制約。２０１４年以

來國有大行和股份制銀行的資本充足率水平穩步提升，而城商行的資本充足率水平基本持平，農

商行的資本充足率甚至略有下降。



＊是次專項債或作契機，促進中小銀行改革＊



可轉債對中小銀行的資本補充的主要部分來自於一定期限的轉股之後。轉股選擇權被執行之

後，投資者已經將債券轉換為普通股票時，對應部分才全部計入銀行核心一級資本。本次專項債

補資本的安排可以作為契機，促進中小銀行改革，提升公司治理水平。

可轉債的轉股或許會附加特定條款，滿足改革條件的銀行才能實施轉股，在上述期間內推動

中小銀行完善內控制度、提升公司治理水平。本次以專項債補充中小銀行資本的機制設計，明確

規定設計到期退出機制，防止由於本次資本補充，導致地方政府持股過高，與區域銀行高度「綁

定」。從中小銀行改組的歷史經驗來看，許多地方政府在改組之前或過程中成為中小銀行的大股

東，並在改組完成之後，逐步根據監管要求，對持有的股份進行了減持。（ｊｔ）

