【科創板】傳擬上海科創板上市，京東數科：不予置評

《經濟通通訊社２日專訊》市傳京東數字科技控股股份有限公司擬赴科創板上市，四家券商

與該公司簽署了輔導協議。針對上市傳聞，京東數科方面昨晚（１日）回應《上海證券報》稱，

不予置評。

京東數科是一家致力於以ＡＩ驅動產業數字化的新型科技公司。天眼查顯示，劉強東擔任該

公司董事長，其個人持股京東數科１４﹒０２％，該公司另有數十家機構股東。（ｗｌ）

